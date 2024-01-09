ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ - Arnavutköy'de sular ne zaman gelecek? (9 Ocak 2024)

ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ 9 OCAK 2024 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Arnavutköy'de bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 9 Ocak 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Arnavutköy 9 Ocak Salı günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

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ARNAVUTKÖY'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLELER: HADIMKÖY MAH. AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 09/01/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 09/01/2024 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.