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TARIM KREDİ'DE KAÇIRILMAYACAK FIRSAT | 8-12 Ocak indirimli ürünler kataloğu
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, yılın yeni aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Yerli üretim olan kendi markalarının yanı sıra küresel onlarca markanın ürünlerini de uygun fiyatlarla raflara koyan Tarım Kredi'de, kapıda sıra oluşturacak indirimlerin kataloğunu sizler için derledik. İşte 8 - 12 Ocak Tarım Kredi indirimli ürünler kataloğu...