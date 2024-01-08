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S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

'Türkiye'nin Premier Spor Kanalı' sloganıyla THY Euroleague, NBA, Serie A, La Liga gibi dev ligleri yayınlayan S Sport ve S Sport Plus'ı canlı izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Karşılaşmaların yanı sıra tarafsız spor programlarıyla da özellikle futbolseverlerin ilgi odağı olan S Sport için sorgulanan 'S Sport canlı izle, S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 09:51
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S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

S SPORT CANLI İZLE - Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT CANLI İZLE

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

S SPORT YAYIN AKIŞI

5 Ocak 2024

01:30 Sevilla – Athletic Bilbao LALIGA

03:30 Milwaukee Bucks – San Antonio Spurs CANLI NBA

06:00 Probull Riders

07:00 İspanya Laliga

09:00 Nba Action

09:30 Nba

11:30 İspanya Laliga

13:30 Monster Jam

14:30 Nba Özetler

15:00 Nba

17:00 Belçika Ligi Geniş Özetler

18:00 Nba Günlüğü CANLI

18:30 Laliga Show

19:00 Turkish Airlines Euroleague

21:00 Euroleague Özetler

22:00 Maça Doğru CANLI

22:45 Real Madrid – Anadolu Efes CANLI Turkish Airlines EuroLeague

6 Ocak 2024

00:45 Maçın Ardından CANLI

01:15 Özetler

01:30 Barcelona – Baskonia

03:30 Nba Özetler

04:00 Minnesota Timberwolves – Houston Rockets CANLI NBA

06:30 Nba Action

07:00 Turkish Airlines Euroleague

09:00 Monster Jam

10:00 Nba

12:00 Euroleague Cumartesi CANLI

13:00 Laliga Show

13:30 Cumartesi Futbolu CANLI

15:00 Nba

17:00 İspanya Laliga

19:00 Nba Özetler

19:30 Euroleague Özetler

20:30 Kentucky – Florida CANLI NCAA

22:30 Nba Özetler

23:00 Tony Parker

23:55 Uc Davis – Uc Irvine CANLI NCAA

7 Ocak 2024

02:00 Nba

04:00 Milwaukee Bucks – Houston Rockets CANLI NBA

06:30 Outdoor Sports

07:00 İspanya Laliga

09:00 Turkish Airlines Euroleague

11:00 İspanya Laliga

13:00 Nba

15:00 Euroleague Cumartesi

16:00 İtalya Serie A Geniş Özetler

17:00 Udinese – Lazio CANLI SerieA

19:00 Nba Özetler

19:30 Euroleague Özetler

20:30 Nba Action

21:00 San Antonio Spurs – Cleveland Cavaliers CANLI NBA

23:30 İspanya Laliga

8 Ocak 2024

01:30 Nba Özetler

02:00 New Orleans Pelicans – Sacramento Kings CANLI NBA

04:00 İspanya Laliga

06:30 World Of Free Sports

ASpor CANLI YAYIN

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