Haberler Haberler ORTAK SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024 | MEB 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıf ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ORTAK SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024 | MEB 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıf ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 81 ilde düzenlediği ortak sınavların 2.'si de geride kaldı. Bakanlığın, 26-27 Aralık tarihlerinde yapılan ortak yazılı sınava ilişkin sonuçları ne zaman duyuracağı merak ediliyor. 6. ve 9. sınıflara Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Fizik, Kimya, Biyoloji, Coğrafya, Tarih, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce derslerinde yapılan ortak sınav hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Ortak sınav sonuç sorgulama ekranı 2024, MEB 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıf ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorularının cevabını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 11:10 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 11:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ORTAK SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024 | MEB 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıf ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ORTAK SINAV SONUÇLARI 2024 | Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 81 ilde ortak sınav uygulaması kapsamında 1. dönemin 2. sınavları geride kaldı. İlk sınavların 31 Ekim - 10 Kasım tarihleri arasında yapılmasının ardından Bakanlık, 2. sınavları ise 26-27 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdi. MEB'in 6. ve 9. sınıflara, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirdiği sınavların ardından arama motorlarında 'MEB 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıf ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun cevabını sizler için derledik.

MEB 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. SINIF ORTAK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB ortak sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. Ancak 1. dönem 2. ortak yazılı sınav sonuçlarının, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde açıklanacağı duyuruldu. Bu kapsamda, sınav sonuçlarının 8 Ocak Pazartesi itibarıyla erişime açılması bekleniyor.

2024 MEB ORTAK SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

MEB ORTAK SINAV SONUÇLARINA NASIL, NEREDEN BAKILIR?

Sınav sonuçları branş/alan öğretmenleri tarafından ortakyazilisinav.meb.gov.tr adresinden indirilecek ve öğrencilere duyurulacak. Ayrıca öğrenciler, aldığı puanı daha önceden olduğu gibi e-Okul sistemi üzerinden de görecek.

MEB ORTAK SINAV SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Sınavlarda sadece öğrencilerin sorulara verdiği doğru cevaplara puan verilecek. Yanlış cevaplar ise puanlamaya dahil edilmeyecek ve doğru cevapları etkilemeyecek. Sınav sonuçları 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek.

Ortak sınavdan önce MEB'in resmi internet sitesinde şu ifadelere yer verildi:

"Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği 9 Eylül 2023 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik'in 6. maddesi 1. fıkrasında "Bakanlıkça belirlenen sınıf düzeyi ve derslerden ortak yazılı sınav yapılabilir." hükmü yer almaktadır. Bakanlığımızca 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı içinde 1. dönem 2. yazılı sınavlarının 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü ve 9. Sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü ülke genelinde yapılması daha önce ilan edilmiştir.

2024 MEB ORTAK SINAV SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

Sınavların kapsam geçerliğinin artırılması ve öğrencilerin sınavlara daha bilinçli hazırlanması için hangi konu/kazanımdan kaç soru sorulacağını gösteren konu soru dağılım tabloları hazırlanmıştır. Ülke geneli yapılacak ortak sınavlar; 6. sınıflarda Türkçe ve matematik derslerinden 16 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan testlerle, 9. sınıflarda ise Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinden 20 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan testlerle gerçekleştirilecektir."

DİĞER
Son dakika haberleri: Ahmet Çakar'dan penaltı yorumu! İstanbulspor-Fenerbahçe maçındaki o pozisyon...
Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum vatandaşlara çorba dağıttı: "Bizi hep sokakta göreceksiniz!"
Yıldız isme eleştiri! "Yürüyecek hali yok"
Dünya yıldızı Cimbom'a geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
KABİNE GÜNDEMİ EMEKLİYE REFAH PAYI | Kabine Toplantısı ne zaman? 2024 emekli zammında refah payı düzenlemesi
BÜYÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ - Büyükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (8 Ocak 2024)
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 8 Ocak rakamları
TARIM KREDİ'DE KAÇIRILMAYACAK FIRSAT | 8-12 Ocak indirimli ürünler kataloğu
BUGÜN YAĞMUR YARIN KAR | Meteoroloji radar görüntülerini paylaştı: Çok kuvvetli geliyor! (8 Ocak hava durumu)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Santos'u duyan Beşiktaş'a gelmek istiyor! Santos'u duyan Beşiktaş'a gelmek istiyor! 10:58
Irving&Doncic iş birliği galibiyeti getirdi! Irving&Doncic iş birliği galibiyeti getirdi! 10:35
Yıldız isme eleştiri! "Yürüyecek hali yok" Yıldız isme eleştiri! "Yürüyecek hali yok" 10:26
Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman? Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman? 10:19
Kasımpaşa - Başakşehir maçı ne zaman? Kasımpaşa - Başakşehir maçı ne zaman? 10:09
İlk golden önce faul var mı? Çakar yorumladı İlk golden önce faul var mı? Çakar yorumladı 10:04
Daha Eski
Middlesbrough - Chelsea maçı hangi kanalda? Middlesbrough - Chelsea maçı hangi kanalda? 09:48
Çarpıcı sözler! "Vuruş becerisi olsaydı..." Çarpıcı sözler! "Vuruş becerisi olsaydı..." 08:53
O isme flaş uyarı! "Ekstra yapmasına gerek yok" O isme flaş uyarı! "Ekstra yapmasına gerek yok" 08:44
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 8 Ocak? Hangi maç hangi kanalda? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 8 Ocak? Hangi maç hangi kanalda? 08:12
Barça deplasmanda kazandı! Barça deplasmanda kazandı! 00:54
Barça deplasmanda kazandı! Barça deplasmanda kazandı! 00:54