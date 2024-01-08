Haberler Haberler İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 8 Ocak sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 8 Ocak sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

İstanbul namaz saatleri ibadet etmek isteyen müminler tarafından araştırılıyor. İstanbul'da namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında namaz vakitlerini araştırıyor. Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti ve cuma namazı vakitlerini güncel saatleriyle haberimizde derledik. İşte 8 Ocak 2024 namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 08:21 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 08:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 8 Ocak sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2024 | Akli dengesi yerindeki tüm erişkin Müslümanlara günde 5 kez farz kılınan ve İslamiyet'in şartlarından biri olan namaz, kulun Allah'a en yakın olduğu anlardan biri olarak kabul edilir. Abdest alınması ve kıblenin belirlenmesinin ardından, Güneş'in dünyaya konumuna göre belirlenen namaz saatleri, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 8 Ocak Pazartesi İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri...

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 8 Ocak 2024 namaz saatleri

İmsak vakti:👉 06.51

Güneşin doğuşu:👉 08.22

Öğle vakti:👉 13.15

İkindi vakti:👉 15.37

Akşam vakti:👉 17.59

Yatsı vakti:👉 19.25

Namaz saatlerini öğrenmek için tıklayın

Sabah namazı vakti 👇

Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?

Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.

Öğle namazı vakti 👇

Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)

Öğle namazı kaç rekattır?

Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.

İkindi namazı vakti 👇

Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.

İkindi namazı kaç rekattır?

İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.

Akşam namazı vakti 👇

Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.

Akşam namazı kaç rekattır?

Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.

Yatsı namazı vakti 👇

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.

Yatsı namazı kaç rekattır?

Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

DİĞER
Kansere yenik düştü! Türk Sanat Müziği’nin usta ismi Yüksel Uzel hayatını kaybetti!
EMEKLİYE REFAH PAYI I SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam gelecek! İşte refah payı ve ek zam tablosu! Hangi artışlar yapılacak?
Milan'dan F.Bahçe'nin Krunic teklifine yanıt!
Dünya yıldızı Cimbom'a geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
A SPOR CANLI İZLE | A spor HD izle bugün
ATV CANLI İZLE | atv canlı yayın izle bugün - Atv frekans bilgileri 2024
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 8 Ocak? Hangi maç hangi kanalda? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 8 Ocak? Hangi maç hangi kanalda? 08:12
Barça deplasmanda kazandı! Barça deplasmanda kazandı! 00:54
Barça deplasmanda kazandı! Barça deplasmanda kazandı! 00:54
PSG gol olup yağdı! PSG gol olup yağdı! 00:48
Roma'da kazanan çıkmadı! Roma'da kazanan çıkmadı! 00:48
Roma'da kazanan çıkmadı! Roma'da kazanan çıkmadı! 00:47
Daha Eski
PSG gol olup yağdı! PSG gol olup yağdı! 00:37
Dünya yıldızı Cimbom'a geliyor Dünya yıldızı Cimbom'a geliyor 23:55
Sebastian Szymanski'nin menajerinden flaş transfer sözleri! Sebastian Szymanski'nin menajerinden flaş transfer sözleri! 23:47
Manchester City 5 golle turladı! Manchester City 5 golle turladı! 23:29
İspanyol basınından ilk maç sonrası flaş yorumlar! İspanyol basınından ilk maç sonrası flaş yorumlar! 23:29
F.Bahçe'de flaş veda! Bu ay içinde ayrılıyor F.Bahçe'de flaş veda! Bu ay içinde ayrılıyor 23:29