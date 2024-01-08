💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! | 8 Ocak Pazartesi 2024 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! | Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 8 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 8 Ocak Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 8 Ocak Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...

8 OCAK ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ EKRANI

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 8 Ocak Pazartesi saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı. Büyük ikramiyenin sahibi olan numaralar şu şekilde belirlendi:

76 - 62 - 35 - 33 - 4 - 65 Joker: 67 Süperstar: 50

👉 Sayısal Loto 8 Ocak Pazartesi sonucu için TIKLA

👉 Sayısal Loto TÜM SONUÇLAR için TIKLA

İŞTE 2024 YENİ BANKA PROMOSYONLARI! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?