Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 8 Ocak rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 8 Ocak rakamları

8 Ocak 2024 Pazartesi günü, önceki günlerde etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı, aylar sonra ilk kez yüzde 50'nin üzerinde seyrediyor. Megakentte görülen son yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 52,48 ölçüldü. İşte 8 Ocak 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 09:21 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 09:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 8 Ocak rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 8 OCAK | İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağmurlarla birlikte artışa geçti. Geçtiğimiz sene kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 24,41 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 84,42 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 8 Ocak 2024 Pazar günü yüzde 52,9 olarak ölçüldü.

💦8 OCAK 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

8 Ocak Pazartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 52,9 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 8 Ocak'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %69,82

🚿 Darlık Barajı: %64

🚿 Elmalı Barajı: %84,42

🚿 Terkos Barajı: %44,29

🚿 Alibey Barajı: %60,96

🚿 Büyükçekmece Barajı: %44,33

🚿 Sazlıdere Barajı: %35,98

🚿 Istrancalar Barajı: %43,66

🚿 Kazandere Barajı: %40,05

🚿 Pabuçdere Barajı: %24,41

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

DİĞER
Yeşilçam'ın güzeller güzeli Şekerparesi'nin son haline bakın! 59'luk Yaprak Özdemiroğlu yıllar sonra ortaya çıktı! 20'liklere taş çıkarır!
Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum vatandaşlara çorba dağıttı: "Bizi hep sokakta göreceksiniz!"
Ahmet Çakar'dan penaltı tepkisi!
Dünya yıldızı Cimbom'a geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
BÜYÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ - Büyükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (8 Ocak 2024)
TARIM KREDİ'DE KAÇIRILMAYACAK FIRSAT | 8-12 Ocak indirimli ürünler kataloğu
BUGÜN YAĞMUR YARIN KAR | Meteoroloji radar görüntülerini paylaştı: Çok kuvvetli geliyor! (8 Ocak hava durumu)
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çarpıcı sözler! "Vuruş becerisi olsaydı..." Çarpıcı sözler! "Vuruş becerisi olsaydı..." 08:53
O isme flaş uyarı! "Ekstra yapmasına gerek yok" O isme flaş uyarı! "Ekstra yapmasına gerek yok" 08:44
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 8 Ocak? Hangi maç hangi kanalda? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 8 Ocak? Hangi maç hangi kanalda? 08:12
Barça deplasmanda kazandı! Barça deplasmanda kazandı! 00:54
Barça deplasmanda kazandı! Barça deplasmanda kazandı! 00:54
PSG gol olup yağdı! PSG gol olup yağdı! 00:48
Daha Eski
Roma'da kazanan çıkmadı! Roma'da kazanan çıkmadı! 00:48
Roma'da kazanan çıkmadı! Roma'da kazanan çıkmadı! 00:47
PSG gol olup yağdı! PSG gol olup yağdı! 00:37
Dünya yıldızı Cimbom'a geliyor Dünya yıldızı Cimbom'a geliyor 23:55
Sebastian Szymanski'nin menajerinden flaş transfer sözleri! Sebastian Szymanski'nin menajerinden flaş transfer sözleri! 23:47
Manchester City 5 golle turladı! Manchester City 5 golle turladı! 23:29