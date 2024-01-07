tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

tv8 5 CANLI İZLE! Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Sık sık Avrupa maçlarını yayınlayan kanalda son olarak Suudi Arabistan Pro Lig maçları da eklendi. İşte TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgileri...
tv8,5 canlı izlemek için tıklayın
TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 9600 Ksym/s
Fec: 3/4
TV 8,5 YAYIN AKIŞI
5 Ocak Cuma
07:00 Klasikler Spor
08:00 Şampiyonluk Yolu Manchester City 2023 Spor
10:00 Top 50 / Konferans Ligi 2023 En Güzel Goller Spor
10:30 Top 50 / Avrupa Ligi 2023 En Güzel Goller Spor
11:15 Top 50 / Şampiyonlar Ligi 2023 En Güzel Goller Spor
12:10 Avrupa Kupalarından En Güzel Kurtarışlar Spor
12:20 2023'ün En Güzel 100 Golü Spor
14:00 Efsane Maçlar "Barcelona - Manchester United" Şampiyonlar Ligi 2011 Finali Spor
16:00 Şampiyonlar Ligi 2023-2024 A Grubu Özetleri Spor
18:30 Şampiyonlar Ligi 2023-2024 F Grubu Özetleri Spor
20:45 %100 Futbol / Canlı Spor
21:00 Top 50 / Şampiyonlar Ligi 2023 En Güzel Goller Spor
22:00 %100 Futbol / Canlı Spor
23:00 Son Karar / Canlı Spor
00:00 Şampiyonlar Ligi 2023-2024 B Grubu Özetleri Spor
02:00 %100 Futbol Spor
02:45 Son Karar Spor
03:30 Şampiyonlar Ligi 2023-2024 C Grubu Özetleri Spor
05:00 Şampiyonlar Ligi 2023-2024 D Grubu Özetleri
6 Ocak Cumartesi
06:30 Şampiyonlar Ligi 2023-2024 E Grubu Özetleri Spor
08:00 Şampiyonlar Ligi 2023-2024 G Grubu Özetleri Spor
10:00 %100 Futbol Spor
11:00 Son Karar Spor
12:00 Şampiyonlar Ligi 2023-2024 H Grubu Özetleri Spor
14:00 Kick Off - Galatasaray 2012 - 2013 Şampiyonlar Ligi Spor
15:15 Kick Off - Fenerbahçe 2007-2008 Şampiyonlar Ligi Spor
17:05 Kick Off - Beşiktaş 2017 - 2018 Şampiyonlar Ligi Spor
18:30 Kick Off - Milli Takım 2003 Konfederasyon Kupası Spor
19:45 "Panathinaikos - PAS Giannina" Yunanistan Süper Lig 16.Hafta Spor
20:00 2023'ün En Güzel 100 Golü Spor
21:15 Efsane Maçlar "Galatasaray - Real Madrid" / Şampiyonlar Ligi 2000 - 2001 Spor
23:30 Efsane Maçlar "Fenerbahçe-Chelsea" Şampiyonlar Ligi 2007-2008 Spor
01:45 Best Off - Şampiyonlar Ligi 1993-1994 En Güzel Goller Spor
02:00 Konferans Ligi 1. Hafta Özetleri Spor
02:55 Konferans Ligi 2. Hafta Özetleri Spor
04:00 Konferans Ligi 3. Hafta Özetleri Spor
04:55 Konferans Ligi 4. Hafta Özetleri Spor
7 Ocak Pazar
06:00 Avrupa Ligi'nde 2021-2022 Sezonu Hikayesi Spor
06:50 Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 Sezonu Hikayesi Spor
08:00 All The Goals - Daniel Amokachi Spor
08:15 All The Goals - Jay-Jay Okocha Spor
08:45 All The Goals - Gheorghe Hagi Spor
09:30 Avrupa Kupalarından En Güzel Kurtarışlar Spor
09:40 All The Goals - Zlatan Ibrahimović Program
10:00 Konferans Ligi Magazin / 2022-2023 Sezonunun Ardından Spor
11:00 Avrupa Ligi Magazin / 2022-2023 Sezonunun Ardından Spor
12:00 Balık Dedektifi Spor
13:00 Şampiyonlar Ligi Magazin Spor
14:00 Şampiyonlar Ligi Finalleri / 2001-2005 Spor
15:00 Şampiyonlar Ligi Finalleri / 2006-2009 Spor
16:00 Şampiyonlar Ligi Finalleri / 2010-2012 Spor
17:00 Şampiyonlar Ligi Finalleri / 2013-2016 Spor
18:00 Şampiyonlar Ligi Finalleri / 2017-2022 Spor
19:00 FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2023 Final Maçı "Fluminense - Mancester City" Spor
19:30 Konferans Ligi Final Maçı "Fiorentina - West Ham" Spor
20:15 Avrupa Ligi Final Maçı "Sevilla-Roma" Spor
21:00 Şampiyonlar Ligi Final Maçı "Manchester City - Inter" Spor
21:00 %100 Futbol / Canlı Spor
21:30 Top 50 / Konferans Ligi 2023 Goller Spor
22:15 Top 50 / Avrupa Ligi 2023 En Güzel Goller Spor
23:00 Top 50 / Şampiyonlar Ligi 2023 En Güzel Goller
TV8,5 SPOR PROGRAMLARI 👈🏼
- SON KARAR
- %100 FUTBOL
- PENALTI NOKTASI
- NOT DEFTERİ
- MAÇ RAPORU
- VE GOOL