TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024

TRT SPOR CANLI İZLE - TRT tarafından kurulan spor televizyon kanalı TRT Spor'un canlı yayınlarını HD kalitesiyle izleyebilirsiniz. Yayımladığı 1. Lig, İtalya Kupası, 7Days Eurocup, Misli.Com Sultanlar Ligi, Axa Sigorta Efeler Ligi, FIFA Dünya Kupası, Avrupa Futbol Şampiyonası, Yaz Olimpiyat Oyunları, Wimbledon Tenis Turnuvası, Paralimpik Oyunları, Kış Olimpiyat Oyunları ile TRT Spor'un sevilen pogramları ve CANLI YAYINLARI burada!

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TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ 2024

TRT Spor HD, 8 Aralık 2014'te yayına başlamıştır. TRT Spor ve TRT 3 kanalları ile eşzamanlı HD görüntü kalitesi ile yayın yapmaktadır.

TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir.[2] Logodan HD ibaresi çıkarılmıştır.

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

5 Ocak Cuma 2024

06:58İstiklal Marşı

07:00İLK BASKI (Canlı)

08:55Spor Takvimi

09:00İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ (Canlı)

09:15UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ D GRUBU TÜM MAÇ ÖZETLERİ TOPLAMA

09:45UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ H GRUBU TÜM MAÇ ÖZETLERİ TOPLAMA

10:00SPOR BÜLTENİ (Canlı)

11:00SPOR MANŞET (Canlı)

12:00GÜN ORTASI (Canlı)

13:00HABER MERKEZİ (Canlı)

14:00SPOR STÜDYOSU (Canlı)

16:00HEDEF SÜPER LİG (Canlı)

17:30DÜNYADAN SPOR (Canlı)

18:00SPOR MERKEZİ (Canlı)

19:00İNG BASKETBOL KADINLAR TÜRKİYE KUPASI / FİNAL (Canlı)

21:00DAKİKA SKOR (Canlı)

22:00Stadyum (Canlı)

23:30İleri Üçlü (Canlı)

01:00DAHA DAHA

02:00Stadyum

03:30İleri Üçlü

05:00TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI

6 Ocak Cumartesi 2024

06:58İstiklal Marşı

07:00Stadyum

08:30İTALYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI SON 16 TURU ÖZETLER

09:00SPOR BÜLTENİ (Canlı)

09:30Orhan Ayhan'la

10:00SPOR BÜLTENİ (Canlı)

11:00YÜZ YÜZE FUTBOL (Canlı)

12:30İspanya La Liga Özetler

13:00SPOR BÜLTENİ (Canlı)

14:00AKTÜEL FUTBOL (Canlı)

16:00DAHA DAHA

17:00SPOR HAFTASONU (Canlı)

19:00DAKİKA SKOR (Canlı)

19:45Stadyum (Canlı)

20:00DAKİKA SKOR (Canlı)

21:00Stadyum (Canlı)

23:00TEKNİK ANALİZ (Canlı)

01:00FUTBOL GECESİ (Canlı)

02:00Stadyum

04:00TEKNİK ANALİZ

06:00Yapabilir Misin?

06:10İspanya La Liga Özetler

06:40TRENDYOL SÜPER LİG ÖZETLER

7 Ocak Pazar 2024

06:58İstiklal Marşı

07:00Stadyum

09:00SPOR SABAHI (Canlı)

10:00SPOR BÜLTENİ (Canlı)

11:00AVRUPA STÜDYOSU (Canlı)

13:00SPOR BÜLTENİ (Canlı)

14:00AKTÜEL FUTBOL (Canlı)

15:45TRENDYOL SÜPER LİG ÖZETLER

16:00DAKİKA SKOR (Canlı)

18:00Stadyum (Canlı)

19:00DAKİKA SKOR (Canlı)

19:45Stadyum (Canlı)

20:00DAKİKA SKOR (Canlı)

21:00Stadyum (Canlı)

23:00TEKNİK ANALİZ (Canlı)

01:00FUTBOL GECESİ (Canlı)

02:00Stadyum

04:00TEKNİK ANALİZ

06:00EUROLEAGUE ÖZETLER

06:30TRENDYOL SÜPER LİG ÖZETLER

SPOR MANŞET - TIKLA İZLE

İLK BASKI - TIKLA İZLE

STADYUM - TIKLA İZLE

SPOR STÜDYOSU - TIKLA

GÜNDEM FUTBOL - TIKLA

GÜN ORTASI - TIKLA İZLE

BAŞLAMA VURUŞU - TIKLA İZLE

AVRUPA STÜDYOSU - TIKLA İZLE

TEKNİK ANALİZ - TIKLA İZLE

SPOR MERKEZİ - TIKLA İZLE

İLER İ3'LÜ - TIKLA İZLE

HEDEF SÜPER LİG - TIKLA İZLE

DAKİKA SPOR - TIKLA İZLE

👉TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE