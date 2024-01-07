TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024

TRT SPOR CANLI İZLE - TRT tarafından kurulan spor televizyon kanalı TRT Spor'un canlı yayınlarını HD kalitesiyle izleyebilirsiniz. Yayımladığı 1. Lig, İtalya Kupası, 7Days Eurocup, Misli.Com Sultanlar Ligi, Axa Sigorta Efeler Ligi, FIFA Dünya Kupası, Avrupa Futbol Şampiyonası, Yaz Olimpiyat Oyunları, Wimbledon Tenis Turnuvası, Paralimpik Oyunları, Kış Olimpiyat Oyunları ile TRT Spor'un sevilen pogramları ve CANLI YAYINLARI burada!
👉TRT SPOR CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE
TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ 2024
TRT Spor HD, 8 Aralık 2014'te yayına başlamıştır. TRT Spor ve TRT 3 kanalları ile eşzamanlı HD görüntü kalitesi ile yayın yapmaktadır.
TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir.[2] Logodan HD ibaresi çıkarılmıştır.
5 Ocak Cuma 2024
06:58İstiklal Marşı
07:00İLK BASKI (Canlı)
08:55Spor Takvimi
09:00İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ (Canlı)
09:15UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ D GRUBU TÜM MAÇ ÖZETLERİ TOPLAMA
09:45UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ H GRUBU TÜM MAÇ ÖZETLERİ TOPLAMA
10:00SPOR BÜLTENİ (Canlı)
11:00SPOR MANŞET (Canlı)
12:00GÜN ORTASI (Canlı)
13:00HABER MERKEZİ (Canlı)
14:00SPOR STÜDYOSU (Canlı)
16:00HEDEF SÜPER LİG (Canlı)
17:30DÜNYADAN SPOR (Canlı)
18:00SPOR MERKEZİ (Canlı)
19:00İNG BASKETBOL KADINLAR TÜRKİYE KUPASI / FİNAL (Canlı)
21:00DAKİKA SKOR (Canlı)
22:00Stadyum (Canlı)
23:30İleri Üçlü (Canlı)
01:00DAHA DAHA
02:00Stadyum
03:30İleri Üçlü
05:00TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI
6 Ocak Cumartesi 2024
06:58İstiklal Marşı
07:00Stadyum
08:30İTALYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI SON 16 TURU ÖZETLER
09:00SPOR BÜLTENİ (Canlı)
09:30Orhan Ayhan'la
10:00SPOR BÜLTENİ (Canlı)
11:00YÜZ YÜZE FUTBOL (Canlı)
12:30İspanya La Liga Özetler
13:00SPOR BÜLTENİ (Canlı)
14:00AKTÜEL FUTBOL (Canlı)
16:00DAHA DAHA
17:00SPOR HAFTASONU (Canlı)
19:00DAKİKA SKOR (Canlı)
19:45Stadyum (Canlı)
20:00DAKİKA SKOR (Canlı)
21:00Stadyum (Canlı)
23:00TEKNİK ANALİZ (Canlı)
01:00FUTBOL GECESİ (Canlı)
02:00Stadyum
04:00TEKNİK ANALİZ
06:00Yapabilir Misin?
06:10İspanya La Liga Özetler
06:40TRENDYOL SÜPER LİG ÖZETLER
7 Ocak Pazar 2024
06:58İstiklal Marşı
07:00Stadyum
09:00SPOR SABAHI (Canlı)
10:00SPOR BÜLTENİ (Canlı)
11:00AVRUPA STÜDYOSU (Canlı)
13:00SPOR BÜLTENİ (Canlı)
14:00AKTÜEL FUTBOL (Canlı)
15:45TRENDYOL SÜPER LİG ÖZETLER
16:00DAKİKA SKOR (Canlı)
18:00Stadyum (Canlı)
19:00DAKİKA SKOR (Canlı)
19:45Stadyum (Canlı)
20:00DAKİKA SKOR (Canlı)
21:00Stadyum (Canlı)
23:00TEKNİK ANALİZ (Canlı)
01:00FUTBOL GECESİ (Canlı)
02:00Stadyum
04:00TEKNİK ANALİZ
06:00EUROLEAGUE ÖZETLER
06:30TRENDYOL SÜPER LİG ÖZETLER