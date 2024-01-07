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Pazartesi okullar tatil mi? | Yarın okul var mı? 8 Ocak 2023

Kış mevsiminin gelmesi ve hava sıcaklıklarındaki düşüşle birlikte okullar tatil mi? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncel yayınlanan hava durumu raporuna göre okulların da tatil olup olmayacağı belirleniyor. Peki, 8 Ocak okullar tatil mi? Yarın okul var mı?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 19:51 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 20:00
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Pazartesi okullar tatil mi? | Yarın okul var mı? 8 Ocak 2023

8 Ocak Pazartesi günü illerin hava şartları merak ediliyor. Olumsuz hava şartlarının yaşandığı bazı illerle ilgili ise tatil haberleri geliyor. Meteoroloji'den gelen kar yağışı ve kuvvetli fırtına uyarısı sonrası bir yandan da gözler Çarşamba gününe çevrildi. Kar yağışı yaşanan veya kar beklenen illerde de okullar tatil olur mu? sorusunun yanıtı aranıyor. Peki, yarın okullar tatil mi? 8 Ocak yarın okul var mı? Detaylar haberimizde...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Aksaray, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat çevreleri ile Konya'nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, Ankara, Çankırı, Çorum ve Kırıkkale çevreleri, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri ve Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

8 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Pazartesi günü ülke genelinde (Doğu Anadolu Bölgesi dışında) yağışlı hava hakim olacak. Yer yer kuvvetli rüzgarın da etkili olması beklenen hava durumu için yetkililer dikkatli olunması yönünde uyarı yayınlıyor.

Meteoroloji'den yapılan son bildirimlere göre 10-11 Ocak tarihlerinde İstanbul'da kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Okulların genel bir tatil kararına tabi olduğu yönünde bir açıklama ise henüz yapılmadı. Detaylı ve güncel bilgiler için, bulunduğunuz ilin valilik sayfasından duyuruları takip edebilirsiniz.

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