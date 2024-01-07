DOLAR FİYATLARI CANLI | 1 Dolar kaç TL? Canlı döviz kuru takibi 7 Ocak 2024

7 OCAK 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 7 Ocak Pazar 2024 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 29,83 (Alış) - 29,85 (Satış)

EURO: 32,67 (Alış) - 32,69 (Satış)

STERLİN: 37,84 (Alış) - 38,03 (Satış)

1 DOLAR = 29,85 TL

👉7 Ocak Pazar 2024 canlı altın fiyatları...

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📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.960,72₺

Gram altın satış: 1.961,02₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.344,00₺

Çeyrek altın satış: 3.384,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.688,00₺

Yarım altın satış: 6.779,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.335,00₺

Tam altın satış: 13.465,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 13.636,00₺

Cumhuriyet altını satış: 13.842,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 13.746,00₺

Ata altın satış: 13.929,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 7 Ocak Pazar günü saat 06.30 itibarıyla alınmıştır.