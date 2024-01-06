TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün

TV8 CANLI İZLE | 22 Şubat 1999 tarihinde MNG Medya Grubu bünyesinde yayına başlayan, 2013 yılından bu yana Acun Medya bünyesinde yayın yapan bir ulusal televizyon ve eğlence kanalı TV8 için canlı izle araştırmaları hız kazandı. İşte TV8 frekans bilgileri 2024 ve TV8 canlı yayın izleme linki...
TV8 FREKANS BİLGİLERİ
UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/
DIGITURK: Kanal 28
D-SMART: Kanal 28
KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34
TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANAL
TİVİBU: 29. Kanal
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TV8 YAYIN AKIŞI
5 Ocak Cuma
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm Program
08:30 Aramızda Kalmasın / Yeni Bölüm Program
11:15 Aşka Düşman Dizi
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım / Yeni Bölüm Program
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm Yarışma
20:00 MasterChef Türkiye All Star / Yeni Bölüm Yarışma
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm Program
01:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım Program
03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma
05:30 Tuzak Dizi
6 Ocak Cumartesi
08:45 Süper Bir Takım Çizgi Film
09:00 Bir Yemek Olsan / Yeni Bölüm Program
10:00 MasterChef Türkiye All Star Yarışma
12:30 Gazete Magazin / Yeni Bölüm Program
17:15 Cevap Ver Türkiye / Yeni Bölüm Program
20:00 MasterChef Türkiye All Star / Yeni Bölüm Yarışma
00:15 Gazete Magazin Program
03:30 Oynat Bakalım Program
05:30 Tuzak Dizi
7 Ocak Pazar
09:00 Gençlik Rüzgarı Program
10:00 Yabancı Sinema / Sara'ya İki katır Sinema
12:30 Gazete Magazin / Yeni Bölüm Program
17:15 Cevap Ver Türkiye / Yeni Bölüm Yarışma
20:00 MasterChef Türkiye All Star / Yeni Bölüm Yarışma