TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024

TRT tarafından kurulan spor televizyon kanalı TRT Spor'un yan kolu, eski adıyla TRT Spor 2 olarak bilinen TRT Spor Yıldız'ın canlı yayınlarını HD kalitesiyle izleyebilirsiniz. TRT Spor Yıldız'ın sevilen pogramları ve CANLI YAYINLARI burada!

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TRT SPOR YILDIZ FREKANS BİLGİLERİ 2024

TRT Spor Yıldız HD, Türksat 4A 11958 V 27500 5/6 frekansından, Turkcell TV+ 71. kanaldan, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 87. kanaldan, KabloTV 244. kanaldan ve tivibu 85. kanaldan izlenebilmektedir.

TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI

5 Ocak Cuma

06:58İstiklal Marşı

07:00Haber Bülteni

07:15TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI

08:156.ADAM

08:25E-SPOR

08:55Spor Takvimi

09:00Haber Bülteni

09:15UNUTULMAZ

10:15Süper Spor

10:45 2023 WIMBLEDON TENİS TURNUVASI

12:15Efsanelerin İzinde

12:20Almanak 2023

12:30Haber Bülteni

12:45NBA Özetler

12:55Olimpiyat Yıldızları

13:25World SBK

13:55 "2023-2024 SEZONU VODAFONE SULTANLAR LİGİ KARAYOLLARI-VAKIFBANK " (Canlı)

15:55Spor Atlası

16:05Almanak 202316:15EUROLEAGUE ÖZETLER

16:30" TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ 2023-2024 SEZONU KAPAKLISPOR -PİZZA LAZZA HAREMSPOR" (Canlı)

18:20Spor Atlası

18:30Almanak 2023

18:40SORMAZSAM OLMAZ

19:00"2023-2024 SEZONU VODAFONE SULTANLAR LİGİ KARAYOLLARI-VAKIFBANK "

20:50NBA Özetler21:00Haber Bülteni

21:20Spor Takvimi

21:25ISU Avrupa Sürat Pateni Şampiyonası (Canlı)

00:30Haber Bülteni

00:50İNG BASKETBOL KADINLAR TÜRKİYE KUPASI / FİNAL

02:20TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI

03:30"2023-2024 SEZONU VODAFONE SULTANLAR LİGİ KARAYOLLARI-VAKIFBANK "

05:30UNUTULMAZ

06:00ÇOCUKÇA SPOR

06:15EUROLEAGUE ÖZETLER

06:35İŞTE O AN

06:50ÇARE SPOR

6 Ocak Cumartesi

06:58İstiklal Marşı

07:00Haber Bülteni

07:15TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI

08:05İŞTE O AN

08:25E-SPOR

08:55Spor Takvimi

09:00Haber Bülteni

09:15Almanak 2023

09:20SORMAZSAM OLMAZ

09:45NBA Özetler

10:00SIRA SENDE

10:15İŞTE O AN

10:30Süper Spor

11:00Olimpiyat Yıldızları

11:302023 WIMBLEDON TENİS TURNUVASI

13:00Haber Bülteni

13:15Almanak 2023

13:256.ADAM

13:35ISU Avrupa Sürat Pateni Şampiyonası

16:00"2024-2024 VOLEYBOL ERKEKLER AXA SİGORTA SÜPER LİGİ SPOR TOTO-FENERBAHÇE PAROLAPARA " (Canlı)

18:00Haber Bülteni

18:10EUROLEAGUE ÖZETLER

18:30SORMAZSAM OLMAZ

18:55"2024-2024 VOLEYBOL ERKEKLER AXA SİGORTA SÜPER LİGİ ZİRAAT BANKKART-HALKBANK " (Canlı)

20:55ISU Avrupa Sürat Pateni Şampiyonası

00:45Haber Bülteni

01:00EUROCUP ÖZETLER

01:20TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI

03:05"2024-2024 VOLEYBOL ERKEKLER AXA SİGORTA SÜPER LİGİ SPOR TOTO-FENERBAHÇE PAROLAPARA "

05:052023 WIMBLEDON TENİS TURNUVASI

06:35SIRA SENDE

06:50ÇARE SPOR

7 Ocak Pazar

06:58

İstiklal Marşı

07:00Haber Bülteni

07:15TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI

09:00Haber Bülteni

09:15SORMAZSAM OLMAZ

09:35Almanak 2023

09:45Olimpiyat Yıldızları

10:15SIRA SENDE

10:30BAŞARANLAR

11:00"2024-2024 SEZONU AMPUTE FUTBOL SÜPER LİG ŞAHİNBEY BLD.-TRABZON ORTAHİSAR BLD." (Canlı)

12:15Spor Takvimi12:20Almanak 2023

12:30Haber Bülteni

12:45ÇARE SPOR

12:55"2023-2024 SEZONU VODAFONE SULTANLAR LİGİ BEŞİKTAŞ AYOS-SARIYER BELEDİYE" (Canlı)

15:00Haber Bülteni

15:15 6.ADAM

15:25BAŞARANLAR

15:50Almanak 2023

15:55"2023-2024 SEZONU VODAFONE SULTANLAR LİGİ GALATASARAY DAİKIN-NİLÜFER BELEDİYE" (Canlı)

18:00ISU AVRUPA SÜRAT PATENİ ŞAMPİYONASI (Canlı)

20:15Haber Bülteni

20:25"2024-2024 SEZONU SPOR TOTO SU TOPU ERKEKLER SÜPER LİGİ GALATASARAY-ENKA" (Canlı)

21:40World SBK22:10PEYK SERÜVEN

22:55EUROLEAGUE ÖZETLER

23:15Almanak 2023

23:25Haber Bülteni

23:40NBA Özetler

23:58ISU AVRUPA SÜRAT PATENİ ŞAMPİYONASI

02:13"2023-2024 SEZONU VODAFONE SULTANLAR LİGİ GALATASARAY DAİKIN-NİLÜFER BELEDİYE"

04:18TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI

06:03PEYK SERÜVEN06:48ÇARE SPOR

SPOR MANŞET - TIKLA İZLE

İLK BASKI - TIKLA İZLE

STADYUM - TIKLA İZLE

SPOR STÜDYOSU - TIKLA

GÜNDEM FUTBOL - TIKLA

GÜN ORTASI - TIKLA İZLE

BAŞLAMA VURUŞU - TIKLA İZLE

AVRUPA STÜDYOSU - TIKLA İZLE

TEKNİK ANALİZ - TIKLA İZLE

SPOR MERKEZİ - TIKLA İZLE

İLER İ3'LÜ - TIKLA İZLE

HEDEF SÜPER LİG - TIKLA İZLE

DAKİKA SPOR - TIKLA İZLE

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