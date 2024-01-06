Haberler Haberler TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024

TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024

TRT Spor Yıldız veya eski adıyla TRT Spor 2, TRT tarafından kurulan bir spor televizyon kanalıdır. TRT Spor Yıldız'ın canlı yayınlarını HD kalitesiyle izlemek isteyenler için TRT Spor Yıldız yayın akışı, sevilen pogramları ve CANLI YAYINLAR'ını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 10:32
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TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024

TRT tarafından kurulan spor televizyon kanalı TRT Spor'un yan kolu, eski adıyla TRT Spor 2 olarak bilinen TRT Spor Yıldız'ın canlı yayınlarını HD kalitesiyle izleyebilirsiniz. TRT Spor Yıldız'ın sevilen pogramları ve CANLI YAYINLARI burada!

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TRT SPOR YILDIZ FREKANS BİLGİLERİ 2024

TRT Spor Yıldız HD, Türksat 4A 11958 V 27500 5/6 frekansından, Turkcell TV+ 71. kanaldan, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 87. kanaldan, KabloTV 244. kanaldan ve tivibu 85. kanaldan izlenebilmektedir.

TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI

5 Ocak Cuma

06:58İstiklal Marşı

07:00Haber Bülteni

07:15TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI

08:156.ADAM

08:25E-SPOR

08:55Spor Takvimi

09:00Haber Bülteni

09:15UNUTULMAZ

10:15Süper Spor

10:45 2023 WIMBLEDON TENİS TURNUVASI

12:15Efsanelerin İzinde

12:20Almanak 2023

12:30Haber Bülteni

12:45NBA Özetler

12:55Olimpiyat Yıldızları

13:25World SBK

13:55 "2023-2024 SEZONU VODAFONE SULTANLAR LİGİ KARAYOLLARI-VAKIFBANK " (Canlı)

15:55Spor Atlası

16:05Almanak 202316:15EUROLEAGUE ÖZETLER

16:30" TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ 2023-2024 SEZONU KAPAKLISPOR -PİZZA LAZZA HAREMSPOR" (Canlı)

18:20Spor Atlası

18:30Almanak 2023

18:40SORMAZSAM OLMAZ

19:00"2023-2024 SEZONU VODAFONE SULTANLAR LİGİ KARAYOLLARI-VAKIFBANK "

20:50NBA Özetler21:00Haber Bülteni

21:20Spor Takvimi

21:25ISU Avrupa Sürat Pateni Şampiyonası (Canlı)

00:30Haber Bülteni

00:50İNG BASKETBOL KADINLAR TÜRKİYE KUPASI / FİNAL

02:20TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI

03:30"2023-2024 SEZONU VODAFONE SULTANLAR LİGİ KARAYOLLARI-VAKIFBANK "

05:30UNUTULMAZ

06:00ÇOCUKÇA SPOR

06:15EUROLEAGUE ÖZETLER

06:35İŞTE O AN

06:50ÇARE SPOR

6 Ocak Cumartesi

06:58İstiklal Marşı

07:00Haber Bülteni

07:15TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI

08:05İŞTE O AN

08:25E-SPOR

08:55Spor Takvimi

09:00Haber Bülteni

09:15Almanak 2023

09:20SORMAZSAM OLMAZ

09:45NBA Özetler

10:00SIRA SENDE

10:15İŞTE O AN

10:30Süper Spor

11:00Olimpiyat Yıldızları

11:302023 WIMBLEDON TENİS TURNUVASI

13:00Haber Bülteni

13:15Almanak 2023

13:256.ADAM

13:35ISU Avrupa Sürat Pateni Şampiyonası

16:00"2024-2024 VOLEYBOL ERKEKLER AXA SİGORTA SÜPER LİGİ SPOR TOTO-FENERBAHÇE PAROLAPARA " (Canlı)

18:00Haber Bülteni

18:10EUROLEAGUE ÖZETLER

18:30SORMAZSAM OLMAZ

18:55"2024-2024 VOLEYBOL ERKEKLER AXA SİGORTA SÜPER LİGİ ZİRAAT BANKKART-HALKBANK " (Canlı)

20:55ISU Avrupa Sürat Pateni Şampiyonası

00:45Haber Bülteni

01:00EUROCUP ÖZETLER

01:20TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI

03:05"2024-2024 VOLEYBOL ERKEKLER AXA SİGORTA SÜPER LİGİ SPOR TOTO-FENERBAHÇE PAROLAPARA "

05:052023 WIMBLEDON TENİS TURNUVASI

06:35SIRA SENDE

06:50ÇARE SPOR

7 Ocak Pazar

06:58

İstiklal Marşı

07:00Haber Bülteni

07:15TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI

09:00Haber Bülteni

09:15SORMAZSAM OLMAZ

09:35Almanak 2023

09:45Olimpiyat Yıldızları

10:15SIRA SENDE

10:30BAŞARANLAR

11:00"2024-2024 SEZONU AMPUTE FUTBOL SÜPER LİG ŞAHİNBEY BLD.-TRABZON ORTAHİSAR BLD." (Canlı)

12:15Spor Takvimi12:20Almanak 2023

12:30Haber Bülteni

12:45ÇARE SPOR

12:55"2023-2024 SEZONU VODAFONE SULTANLAR LİGİ BEŞİKTAŞ AYOS-SARIYER BELEDİYE" (Canlı)

15:00Haber Bülteni

15:15 6.ADAM

15:25BAŞARANLAR

15:50Almanak 2023

15:55"2023-2024 SEZONU VODAFONE SULTANLAR LİGİ GALATASARAY DAİKIN-NİLÜFER BELEDİYE" (Canlı)

18:00ISU AVRUPA SÜRAT PATENİ ŞAMPİYONASI (Canlı)

20:15Haber Bülteni

20:25"2024-2024 SEZONU SPOR TOTO SU TOPU ERKEKLER SÜPER LİGİ GALATASARAY-ENKA" (Canlı)

21:40World SBK22:10PEYK SERÜVEN

22:55EUROLEAGUE ÖZETLER

23:15Almanak 2023

23:25Haber Bülteni

23:40NBA Özetler

23:58ISU AVRUPA SÜRAT PATENİ ŞAMPİYONASI

02:13"2023-2024 SEZONU VODAFONE SULTANLAR LİGİ GALATASARAY DAİKIN-NİLÜFER BELEDİYE"

04:18TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI

06:03PEYK SERÜVEN06:48ÇARE SPOR

SPOR MANŞET - TIKLA İZLE

İLK BASKI - TIKLA İZLE

STADYUM - TIKLA İZLE

SPOR STÜDYOSU - TIKLA

GÜNDEM FUTBOL - TIKLA

GÜN ORTASI - TIKLA İZLE

BAŞLAMA VURUŞU - TIKLA İZLE

AVRUPA STÜDYOSU - TIKLA İZLE

TEKNİK ANALİZ - TIKLA İZLE

SPOR MERKEZİ - TIKLA İZLE

İLER İ3'LÜ - TIKLA İZLE

HEDEF SÜPER LİG - TIKLA İZLE

DAKİKA SPOR - TIKLA İZLE

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