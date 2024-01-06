TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024

TRT tarafından kurulan spor televizyon kanalı TRT Spor'un yan kolu, eski adıyla TRT Spor 2 olarak bilinen TRT Spor Yıldız'ın canlı yayınlarını HD kalitesiyle izleyebilirsiniz. TRT Spor Yıldız'ın sevilen pogramları ve CANLI YAYINLARI burada!
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TRT SPOR YILDIZ FREKANS BİLGİLERİ 2024
TRT Spor Yıldız HD, Türksat 4A 11958 V 27500 5/6 frekansından, Turkcell TV+ 71. kanaldan, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 87. kanaldan, KabloTV 244. kanaldan ve tivibu 85. kanaldan izlenebilmektedir.
5 Ocak Cuma
06:58İstiklal Marşı
07:00Haber Bülteni
07:15TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI
08:156.ADAM
08:25E-SPOR
08:55Spor Takvimi
09:00Haber Bülteni
09:15UNUTULMAZ
10:15Süper Spor
10:45 2023 WIMBLEDON TENİS TURNUVASI
12:15Efsanelerin İzinde
12:20Almanak 2023
12:30Haber Bülteni
12:45NBA Özetler
12:55Olimpiyat Yıldızları
13:25World SBK
13:55 "2023-2024 SEZONU VODAFONE SULTANLAR LİGİ KARAYOLLARI-VAKIFBANK " (Canlı)
15:55Spor Atlası
16:05Almanak 202316:15EUROLEAGUE ÖZETLER
16:30" TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ 2023-2024 SEZONU KAPAKLISPOR -PİZZA LAZZA HAREMSPOR" (Canlı)
18:20Spor Atlası
18:30Almanak 2023
18:40SORMAZSAM OLMAZ
19:00"2023-2024 SEZONU VODAFONE SULTANLAR LİGİ KARAYOLLARI-VAKIFBANK "
20:50NBA Özetler21:00Haber Bülteni
21:20Spor Takvimi
21:25ISU Avrupa Sürat Pateni Şampiyonası (Canlı)
00:30Haber Bülteni
00:50İNG BASKETBOL KADINLAR TÜRKİYE KUPASI / FİNAL
02:20TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI
03:30"2023-2024 SEZONU VODAFONE SULTANLAR LİGİ KARAYOLLARI-VAKIFBANK "
05:30UNUTULMAZ
06:00ÇOCUKÇA SPOR
06:15EUROLEAGUE ÖZETLER
06:35İŞTE O AN
06:50ÇARE SPOR
6 Ocak Cumartesi
06:58İstiklal Marşı
07:00Haber Bülteni
07:15TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI
08:05İŞTE O AN
08:25E-SPOR
08:55Spor Takvimi
09:00Haber Bülteni
09:15Almanak 2023
09:20SORMAZSAM OLMAZ
09:45NBA Özetler
10:00SIRA SENDE
10:15İŞTE O AN
10:30Süper Spor
11:00Olimpiyat Yıldızları
11:302023 WIMBLEDON TENİS TURNUVASI
13:00Haber Bülteni
13:15Almanak 2023
13:256.ADAM
13:35ISU Avrupa Sürat Pateni Şampiyonası
16:00"2024-2024 VOLEYBOL ERKEKLER AXA SİGORTA SÜPER LİGİ SPOR TOTO-FENERBAHÇE PAROLAPARA " (Canlı)
18:00Haber Bülteni
18:10EUROLEAGUE ÖZETLER
18:30SORMAZSAM OLMAZ
18:55"2024-2024 VOLEYBOL ERKEKLER AXA SİGORTA SÜPER LİGİ ZİRAAT BANKKART-HALKBANK " (Canlı)
20:55ISU Avrupa Sürat Pateni Şampiyonası
00:45Haber Bülteni
01:00EUROCUP ÖZETLER
01:20TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI
03:05"2024-2024 VOLEYBOL ERKEKLER AXA SİGORTA SÜPER LİGİ SPOR TOTO-FENERBAHÇE PAROLAPARA "
05:052023 WIMBLEDON TENİS TURNUVASI
06:35SIRA SENDE
06:50ÇARE SPOR
7 Ocak Pazar
06:58
İstiklal Marşı
07:00Haber Bülteni
07:15TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI
09:00Haber Bülteni
09:15SORMAZSAM OLMAZ
09:35Almanak 2023
09:45Olimpiyat Yıldızları
10:15SIRA SENDE
10:30BAŞARANLAR
11:00"2024-2024 SEZONU AMPUTE FUTBOL SÜPER LİG ŞAHİNBEY BLD.-TRABZON ORTAHİSAR BLD." (Canlı)
12:15Spor Takvimi12:20Almanak 2023
12:30Haber Bülteni
12:45ÇARE SPOR
12:55"2023-2024 SEZONU VODAFONE SULTANLAR LİGİ BEŞİKTAŞ AYOS-SARIYER BELEDİYE" (Canlı)
15:00Haber Bülteni
15:15 6.ADAM
15:25BAŞARANLAR
15:50Almanak 2023
15:55"2023-2024 SEZONU VODAFONE SULTANLAR LİGİ GALATASARAY DAİKIN-NİLÜFER BELEDİYE" (Canlı)
18:00ISU AVRUPA SÜRAT PATENİ ŞAMPİYONASI (Canlı)
20:15Haber Bülteni
20:25"2024-2024 SEZONU SPOR TOTO SU TOPU ERKEKLER SÜPER LİGİ GALATASARAY-ENKA" (Canlı)
21:40World SBK22:10PEYK SERÜVEN
22:55EUROLEAGUE ÖZETLER
23:15Almanak 2023
23:25Haber Bülteni
23:40NBA Özetler
23:58ISU AVRUPA SÜRAT PATENİ ŞAMPİYONASI
02:13"2023-2024 SEZONU VODAFONE SULTANLAR LİGİ GALATASARAY DAİKIN-NİLÜFER BELEDİYE"
04:18TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI
06:03PEYK SERÜVEN06:48ÇARE SPOR