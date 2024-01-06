S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

S SPORT CANLI İZLE - Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...
S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ
S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.
S SPORT FREKANS BİLGİLERİ
S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:
TP11-Frekans: 12188 MHz.
Polarizasyon: Vertical (dikey)
DVB-S2-8PSK
Symbole rate: 27500 ksym/s
FEC:5/6
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S SPORT YAYIN AKIŞI
5 Ocak 2024
01:30 Sevilla – Athletic Bilbao LALIGA
03:30 Milwaukee Bucks – San Antonio Spurs CANLI NBA
06:00 Probull Riders
07:00 İspanya Laliga
09:00 Nba Action
09:30 Nba
11:30 İspanya Laliga
13:30 Monster Jam
14:30 Nba Özetler
15:00 Nba
17:00 Belçika Ligi Geniş Özetler
18:00 Nba Günlüğü CANLI
18:30 Laliga Show
19:00 Turkish Airlines Euroleague
21:00 Euroleague Özetler
22:00 Maça Doğru CANLI
22:45 Real Madrid – Anadolu Efes CANLI Turkish Airlines EuroLeague
6 Ocak 2024
00:45 Maçın Ardından CANLI
01:15 Özetler
01:30 Barcelona – Baskonia
03:30 Nba Özetler
04:00 Minnesota Timberwolves – Houston Rockets CANLI NBA
06:30 Nba Action
07:00 Turkish Airlines Euroleague
09:00 Monster Jam
10:00 Nba
12:00 Euroleague Cumartesi CANLI
13:00 Laliga Show
13:30 Cumartesi Futbolu CANLI
15:00 Nba
17:00 İspanya Laliga
19:00 Nba Özetler
19:30 Euroleague Özetler
20:30 Kentucky – Florida CANLI NCAA
22:30 Nba Özetler
23:00 Tony Parker
23:55 Uc Davis – Uc Irvine CANLI NCAA
7 Ocak 2024
02:00 Nba
04:00 Milwaukee Bucks – Houston Rockets CANLI NBA
06:30 Outdoor Sports
07:00 İspanya Laliga
09:00 Turkish Airlines Euroleague
11:00 İspanya Laliga
13:00 Nba
15:00 Euroleague Cumartesi
16:00 İtalya Serie A Geniş Özetler
17:00 Udinese – Lazio CANLI SerieA
19:00 Nba Özetler
19:30 Euroleague Özetler
20:30 Nba Action
21:00 San Antonio Spurs – Cleveland Cavaliers CANLI NBA
23:30 İspanya Laliga
8 Ocak 2024
01:30 Nba Özetler
02:00 New Orleans Pelicans – Sacramento Kings CANLI NBA
04:00 İspanya Laliga
06:30 World Of Free Sports