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EMEKLİ ZAMMINDA REFAH PAYI MÜJDESİ | 2024 emekli maaş zammı için düğmeye basıldı

TÜİK'in açıkladığı verilerle 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Emekliler 2024 yılında yüzde 37,57 zammı garantilerken memur ve memur emeklileri için ise bu oran yüzde 49,25 olarak hesaplandı. Refah payı ile birlikte emekli zammının ne kadar olacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı için hükümetin düğmeye bastığı öğrenilirken masadaki rakamları sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 13:11 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 13:11
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EMEKLİ ZAMMINDA REFAH PAYI MÜJDESİ | 2024 emekli maaş zammı için düğmeye basıldı

EMEKLİ ZAMMINDA REFAH PAYI MÜJDESİ | Emekli, memur ve memur emeklilerinin beklediği rakamlar açıklandı. TÜİK'in Aralık ayı enflasyon oranını açıklamasıyla emekli zammı yüzde 37,57 olarak hesaplandı. Bu oranın üzerine refah payı eklenmesi gündeme gelirken hükmet, emekliyi rahatlatmak için düğmeye bastı. Ek zam ve en düşük emekli maaşı için çalışmalara başlanmasıyla birlikte masadaki rakamları sizler için derledik.

2 BAKANLIKTA 'EMEKLİ ZAMMI' ÇALIŞMASI

Sabah'ın haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 Bakanlığa SSK, Bağ-Kur emeklileri için çalışma yapılması talimatını verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı teknik, Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bütçe çalışmasını gerçekleştiriyor. Refah payı, seyyanen zam ve kademeli zam seçeneği masada olacak. Son kararı Başkan Erdoğan verecek.

11-12 PUANLIK REFAH PAYI GÜNDEMDE

Memur ve memur emeklilerine yüzde 49.25, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine ise yüzde 37.55 oranında zam kesinleşti. İki emekli grubu arasında 11-12 puan bir fark var. Asgari ücretliye de yüzde 49 zam yapıldığı hesaba katıldığında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı düşük kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir çalışma yapıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na sunulacak olan çalışmada maliyet hesabı yapılacak. Ardından konuyu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a iletilecekleri belirtiliyor. Bu kapsamda, SSK, Bağ-Kur emeklilerine de 11-12 puanlık bir refah payı artışı yapılabilir.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA SEYYANEN ZAM

Yüzde 49.25'lik zam ile en düşük memur emekli aylığı 14 bin 741 liraya yükseldi. SSK, Bağ-Kur'da en düşük emekli maaşı şu an için hala 7.500 TL. O nedenle en düşük emekli maaşına refah payı adı altında seyyanen zam yapılması, sonra da yüzdelik artışın uygulanması gerektiği düşünülüyor. İhtimaller arasında, geçmişte daha çok prim ödeyene daha yüksek zam yapılması da bulunuyor.

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Hükümetin vergi reformunu gözden geçirirken bu dezavantajlı gruplar için farklı formüller üzerinde durulması ihtimali de gündemde yerini alırken dar gelirlilerin özellikle de en düşük emekli maaşıyla yaşamaya, evini geçindirmeye çalışanların elektrik, doğalgaz faturalarındaki vergiden feragat edilebileceği konuşuluyor. Bununla birlikte düşük ve yüksek maaş alan ayrımının vergi reformunda da gündeme gelmesi bekleniyor. Burada yaşanacak gelir kaybı nedeniyle bütçenin bozulmaması için de başka kaynaklar bulunabilir. Örneğin, ikinci veya üçüncü evi olanlardan daha yüksek emlak vergisi, şirketlerden net aktif vergisi veya servet vergisi veya Bodrum'da milyonluk evlerin tapu kayıtlarında kaçırılan vergileri toplamak gibi!

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