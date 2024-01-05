Haberler Haberler A SPOR CANLI İZLE | A spor HD izle bugün - A spor frekans bilgileri ve yayın akışı

A SPOR CANLI İZLE | A spor HD izle bugün - A spor frekans bilgileri ve yayın akışı

A Spor, Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı olarak yayın hayatına devam ediyor. Başarılı spor programları, ünlü yorumcular, sürpriz konuklar, canlı maç anlatımı ve şeffaf habercilik anlayışı ile A Spor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ve Süper Kupa Finali'nde de tüm ülkeyi futbola doyuracak. A Spor'u canlı izlemek için arama motorlarında 'A Spor canlı izle, A Spor canlı yayın, frekans bilgileri 2023' sorgulamaları yapıyor. İşte aspor canlı yayın ve frekans bilgileri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 08:21 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 08:33
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
A SPOR CANLI İZLE | A spor HD izle bugün - A spor frekans bilgileri ve yayın akışı

A SPOR CANLI İZLE | Ekranların en çok izlenen spor kanalı unvanını kuruluşundan bu yana elinde tutan A Spor, sarsılmaz yayın ilkeleri, tarafsız habercilik anlayışı, uzman konukları ve Türkiye'nin dört yanına dağılmış muhabir ağı ile en çok tercih edilen programları bünyesinde barındırıyor. Kendi kulvarında en çok izlenen ve beğenilen spor kanalı A Spor'u canlı izlemek isteyen, futbol maçlarını, spor yayınlarını ve kaliteli programları kaçırmak istemeyen sporseverler ise A SPOR CANLI İZLE | A Spor canlı yayın, frekans bilgileri 2023 sorgulamaları ile A Spor'a arama motorlarından ulaşıyor. İşte Aspor canlı yayın ve aspor yayın akışı bilgileri...

ASPOR CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYIN

Doğru, tarafsız ve güncel habercilik anlayışıyla spor gündemine dair gelişmeleri izleyiciye aktaran A Spor, spor haberleri, transfer haberleri, canlı skor, lig fikstürü, maç sonuçları, maç özetleri ve son dakika haberleriyle spor yayıncılığında öne çıkmaya devam ediyor. Spor camiasının usta yorumcularını bir araya getiren tartışma programlarında; maçlardan ayrıntılı değerlendirmeler, pozisyon analizleri ve hakem kararlarının yorumu ekrana gelirken, Trendyol Süper Lig'de oynanan karşılaşmaların özet görüntüleri de canlı yayında masaya yatırılıyor.

A SPOR FREKANS BİLGİLERİ 2023

FREKANS: 12053 Mhz

SYMBOL RATE: 27500

POLARİZASYON: H ( Yatay )

FEC: 5/6

DIGITURK: 88. kanal

TİVİBU: 81. kanal

D-SMART: 80. kanal

KABLO TV: 142 ve 143. Kanal

ASPOR CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yıllardır ev sahipliği yaptığı Ziraat Türkiye Kupası'nda futbol şöleni A Spor ekranlarında devam ediyor. Özel haberleri, maç önü ve sonu yayınları, kupa özel programları ile Ziraat Türkiye Kupası'nı tüm yönleriyle ekrana taşıyan A Spor, Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan futbol heyecanının yer aldığı özel dosya haberleri de futbolseverler ile buluşturuyor.

A SPOR PROGRAMLARI

  • A Spor

  • 90+1

  • Takım Oyunu

  • 90'a

  • Kale Arkası

  • Son Sayfa

  • Artı Futbol

  • Spor Ajansı

  • Futbol'A

  • Skorbord

  • Bir Zamanlar Futbol

  • Futbolmatik

  • Hıncal Uluç'la Baş Başa

  • Transfer Raporu

  • Sabah Sporu

  • Maksimum Spor

  • Spor Gündemi

  • Spor Medyası

  • Bizim Semtin Takımı

👉PROGRAM DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN👈

A SPOR YAYIN AKIŞI

👉A SPOR CANLI İZLE👈

5 OCAK Cuma

07:00 Sabah Sporu – canlı

10:00 Avrupa'da Türk Takımları - bant

11:00 Spor Ajansı – canlı

13:00 Gün Ortası – canlı

15:00 Spor Gündemi – canlı

18:00 Ana Haber – canlı

20:00 Skorbord – canlı

22:00 90+1 – canlı

23:30 Takım Oyunu – canlı

6 OCAK Cumartesi

07:00 Sabah Sporu – canlı

10:00 Avrupa'da Türk Takımları - bant

11:00 Spor Ajansı – canlı

13:00 Gün Ortası – canlı

15:00 Spor Gündemi – canlı

18:00 Ana Haber – canlı

20:00 Skorbord – canlı

22:00 90+1 – canlı

23:30 Takım Oyunu – canlı

7 OCAK Pazar

07:00 Sabah Sporu – canlı

10:00 Avrupa'da Türk Takımları - bant

11:00 Spor Ajansı – canlı

13:00 Gün Ortası – canlı

15:00 Spor Gündemi – canlı

18:00 Ana Haber – canlı

20:00 Skorbord – canlı

22:00 90+1 – canlı

23:30 Takım Oyunu – canlı

DİĞER
Efsane futbolcu Sergio Ramos çılgına döndü! Taraftarla yaşadığı kavga geceye damga vurdu…
Yargı harekete geçmişti: Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na 5 yıl hapis istemi!
Terim'den F.Bahçe'ye çalım!
G.Saray'dan Leipzig'i şaşırtan teklif! Angelino...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
BU CUMA BİM'DE AKTÜEL ÜRÜNLER RÜZGARI | 5 Ocak 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 🤲 | 2023 Yeni, anlamlı, güzel, değişik Cuma mesajları 🌹
🤲 5 Ocak Cuma hutbesi
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 5 Ocak? Hangi maç hangi kanalda? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 5 Ocak? Hangi maç hangi kanalda? 07:23
Kenan Yıldız'dan İtalya Kupası'nda enfes gol! Kenan Yıldız'dan İtalya Kupası'nda enfes gol! 01:37
Kenan Yıldız'dan İtalya Kupası'nda enfes gol! Kenan Yıldız'dan İtalya Kupası'nda enfes gol! 01:37
Barça 90+2'de kazandı! Barça 90+2'de kazandı! 01:35
Barça 90+2'de kazandı! Barça 90+2'de kazandı! 01:35
Palace ve Everton 2. maça bıraktı! Palace ve Everton 2. maça bıraktı! 01:09
Daha Eski
Palace ve Everton 2. maça bıraktı! Palace ve Everton 2. maça bıraktı! 01:08
Kenan attı Juve farka gitti! Kenan attı Juve farka gitti! 00:53
Kenan attı Juve farka gitti! Kenan attı Juve farka gitti! 00:53
Fred'e sürpriz talip! Brezilya ekibi istiyor! Fred'e sürpriz talip! Brezilya ekibi istiyor! 00:41
Fred'e sürpriz talip! Brezilya ekibi istiyor! Fred'e sürpriz talip! Brezilya ekibi istiyor! 00:41
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 5 Ocak rakamları İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 5 Ocak rakamları 00:27