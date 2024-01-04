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ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK 2024? | SSK, Bağkur, 4A, 4B, 4C zamlı maaşlar hangi ay yatacak?

Emekli maaşlarına 2024 yılında yapılacak zam oranı belli oldu. 6 aylık enflasyon farkına farkına göre yüzde 37,57 oranında zam yapılacak emekli maaşlarının ne zaman yatacağı ise merak konusu oldu. Milyonlarca emekli zamlı maaşını almak için gün sayarken arama motorlarında araştırılan 'Zamlı maaşlar ne zaman yatacak 2024? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, 4A, 4B, 4C zamlı maaşlar hangi ay yatacak?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 10:41 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 11:02
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ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK 2024? | SSK, Bağkur, 4A, 4B, 4C zamlı maaşlar hangi ay yatacak?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK 2024? | Asgari ücretin net 17 bin 2 TL'ye çıkarılmasının ardından memur ve emeklilerin beklediği haber geldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve BAĞKUR emeklilerine, refah payı hariç yüzde 37,57 oranında zam ypaılacak. Peki Zamlı maaşlar ne zaman yatacak 2024? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, 4A, 4B, 4C zamlı maaşlar hangi ay yatacak? İşte detaylar...

2024 ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Zamlı emekli maaşlarının yatırılacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Ancak emeklilerin, ilk maaş döneminde zamlı maaş almaları bekleniyor. Yani Ocak ayında yatırılacak olan emekli maaşları zamlı olarak yatacak. Bu kapsamda, emeklilerin maaş ödeme tarihleri şöyle:

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

📅 Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17 Temmuz'da

📅 Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18 Temmuz'da

📅 Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19 Temmuz'da

📅 Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20 Temmuz'da

📅 Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21 Temmuz'da

📅 Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22 Temmuz'da

📅 Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23 Temmuz'da

📅 Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24 Temmuz'da

📅 Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25 Temmuz'da

📅 Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26 Temmuz'da zamlı maaşlarını alacak.

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

💰 Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25 Temmuz'da

💰 Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26 Temmuz'da

💰 Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27 Temmuz'da

💰 Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28 Temmuz'da zamlı emekli maaşlarını alacak.

YILLARA GÖRE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞLARI

2023 OCAK

En düşük memur maaşı: 11.848TL

En düşük memur emekli aylığı: 7.901 TL

En düşük emekli aylığı: 5.871 TL

2022 TEMMUZ

En düşük memur maaşı: 9.105 TL

En düşük memur emekli aylığı: 6.078 TL

En düşük emekli aylığı: 4.516 TL

2022 OCAK

En düşük memur maaşı: 6.429 TL

En düşük memur emekli aylığı: 4.289

En düşük emekli aylığı: 3.166 TL

2021 TEMMUZ

En düşük memur maaşı: 4.881 TL

En düşük memur emekli aylığı: 3.276

En düşük emekli aylığı: 2.425 TL

2021 OCAK

En düşük memur maaşı: 4.500 TL

En düşük memur emekli aylığı: 3.020 TL

En düşük emekli aylığı: 2.425 TL

2020 TEMMUZ

En düşük memur maaşı: 4.230 TL

En düşük memur emekli aylığı: 2.814 TL

En düşük emekli aylığı: 2.089 TL

2020 OCAK

En düşük memur maaşı: 4.000 TL

En düşük memur emekli aylığı: 2.661 TL

En düşük emekli aylığı: 2.089 TL

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