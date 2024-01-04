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S SPORT CANLI YAYIN İZLE - S Sport Plus frekans bilgileri

THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri yayınlayan S Sport ve S Sport Plus'ın yayın detayları ve frekans bilgileri merak ediliyor. S Sport nasıl izlenir?, S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 08:02 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 08:02
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S SPORT CANLI YAYIN İZLE - S Sport Plus frekans bilgileri

Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ NE? NASIL ÜYE OLUNUR? TV'DE NASIL İZLENİR?

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT PLUS CANLI İZLE

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

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