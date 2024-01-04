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İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji tarih verdi: Megakent beyaza bürünecek

Meteoroloji uzmanları, İstanbul'da kar yağışı için tarih verdi. Uzun süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Sibirya'dan gelecek soğuk hava dalgası etkisiyle düşeceğini kaydeden uzmanlar, düşüşün önümüzdeki haftadan itibarne hissedilir derecede olacağını belirtti. İstanbul'da kar yağışı için tarih de veren Meteoroloji ve AKOM'un açıklamalarının ardından vatandaşlar tarafından merak edilen İstanbul'a ne zaman kar yağacak? sorusu da yanıtlanmış oldu. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 15:41 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 15:41
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İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji tarih verdi: Megakent beyaza bürünecek

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK? | Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul'da kar yağışı için tarih verdi. Yayımlanan haftalık hava tahmin raporuna göre önümüzdeki haftanın başından itibaren sıcaklıkların yurt genelinde, hissedilir şekilde düşeceği kaydedilirken tüm İstanbulluların merak ettiği kar yağışının tarihi de açıklanmış oldu. İşte detaylar...

İSTANBUL'A HANGİ GÜN, AYIN KAÇINDA KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan haftalık tahminlere önümüzdeki hafta yurt genelinde kar yağışı etkili olacak. Hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor. 9 Ocak Salı günü sıcaklıkların düşmesiyle beraber, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz bölgesinde kar yağışı etkisini gösterecek. Yapılan tahminlere göre çarşamba gününden itibaren yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı etkili olacak.

BİR UYARI DA AKOM'DAN GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, 8 Ocak Pazartesi'den itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının kent genelinde etkili olacağı kaydedildi. Sıcaklıkların 5 ila 8 derece düşeceği ve 9 Ocak Salı günü kentin yükseklerinde, 10 Ocak Çarşamba günü de kent genelinde gerçekleşmesi beklendiği vurgulandı.

8-9 OCAK'TA İSTANBUL'DA KAR BEKLENİYOR

AKOM'un paylaştığı bilgilere göre, 8 Ocak Pazartesi'den itibaren etkisini gösterecek Sibirya kökenli soğuk havanın, hafta ortasında etkisini arttırarak yer yer etkili kar yağışına sebep olması bekleniyor. 12 derece civarında seyreden hava sıcaklıkları öğle saatlerinde 16 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde yağmur geçişlerinin yaşanmasının beklenirken, gün içinde ve hafta boyunca lodos yönlü rüzgar, ılık hava getirecek. Rüzgarın 20-45 kilometre/saat hızla esmesi bekleniyor. Lodosun getirdiği ılık havanın 8 Ocak Pazartesi'ye kadar sürmesi, hafta başı akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul'un Sibirya bölgesinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girmesi bekleniyor. Sibirya kökenli sistemle birlikte hava sıcaklıklarının 5 ila 8 derece azalması, yağmur ile başlayan yağışların 9 ve 10 Ocak'ta kara dönüşmesi öngörülüyor.

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