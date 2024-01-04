Haberler Haberler DOLAR FİYATLARI CANLI | 1 Dolar kaç TL? Canlı döviz kuru takibi 4 Ocak 2024

DOLAR FİYATLARI CANLI | 1 Dolar kaç TL? Canlı döviz kuru takibi 4 Ocak 2024

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 4 Ocak Perşembe 2024 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 07:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
DOLAR FİYATLARI CANLI | 1 Dolar kaç TL? Canlı döviz kuru takibi 4 Ocak 2024

4 OCAK 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 4 Ocak Perşembe 2024 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 29,78 (Alış) - 29,79 (Satış)

EURO: 32,56 (Alış) - 32,75 (Satış)

STERLİN: 37,62 (Alış) - 37,81 (Satış)

1 DOLAR = 29,79 TL

👉4 Ocak Perşembe 2024 canlı altın fiyatları...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.956,87₺

Gram altın satış: 1.957,24₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.331,00₺

Çeyrek altın satış: 3.423,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.663,00₺

Yarım altın satış: 6.825,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.284,00₺

Tam altın satış: 13.598,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 13.652,00₺

Cumhuriyet altını satış: 13.859,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 13.673,00₺

Ata altın satış: 13.940,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 4 Ocak Perşembe günü saat 06.17 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Son dakika haberi: Ve Beşiktaş mutlu sona ulaştı! İşte yeni teknik direktör ve İstanbul'a geliş tarihi...
AK Parti'de yerel seçim mesaisi! Sözcü Çelik: İlk açıklamayı 7 Ocak Pazar günü İstanbul'da yapacağız
Aslan'a İsveç'ten yeni pirlo!
Cimbom'a Viking! Ziyech'in yerine gelecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
A SPOR CANLI İZLE 2023 | A spor canlı yayın izle bugün - A spor frekans bilgileri
ATV CANLI İZLE 2023 | atv canlı yayın izle bugün - Atv frekans bilgileri
KANAL D CANLI İZLE 2023 | Kanal D canlı yayın izle bugün - Kanal D frekans bilgileri
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gol düellosunda kazanan Girona! Gol düellosunda kazanan Girona! 01:33
Gol düellosunda kazanan Girona! Gol düellosunda kazanan Girona! 01:32
Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu! Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu! 01:18
A. Efes İspanya'da kaybetti! A. Efes İspanya'da kaybetti! 01:18
Fransa Süper Kupası PSG'nin! Fransa Süper Kupası PSG'nin! 01:18
G.Saray'ın yıldızı İtalyan devine! G.Saray'ın yıldızı İtalyan devine! 01:18
Daha Eski
Mete Kalkavan hakemliği bıraktı! Mete Kalkavan hakemliği bıraktı! 01:18
Flaş transfer kararı! Menajeriyle görüştü ve... Flaş transfer kararı! Menajeriyle görüştü ve... 01:18
F.Bahçe'ye Eric Dier şoku! İşte yeni takımı F.Bahçe'ye Eric Dier şoku! İşte yeni takımı 01:18
Krunic'te sıcak gelişme! Sözleşme detayları açıklandı Krunic'te sıcak gelişme! Sözleşme detayları açıklandı 01:18
F.Bahçe transferi bitirdi! İşte sözleşme detayı F.Bahçe transferi bitirdi! İşte sözleşme detayı 01:18
Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! 01:18