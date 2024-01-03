Haberler Haberler SON DAKİKA BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ SON DAKİKA | 2024 bedelli askerlik ne kadar oldu?

SON DAKİKA BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ SON DAKİKA | 2024 bedelli askerlik ne kadar oldu?

Her 6 ayda bir memur enflasyon farkına göre belirlenen bedelli askerlik ücreti 2024 yılının ilk dönemi için yeniden hesaplandı. Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında 122 bin 351 liraya yükselen bedelli askerliğe başvuru yapmak isteyen kişiler ödemelerini güncel fiyat üzerinden yapacak. Peki Bedelli askerlik ne kadar oldu? - 2024 yeni bedelli askerlik kaç TL? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 11:51 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 12:11
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ SON DAKİKA | 2024 bedelli askerlik ne kadar oldu?

Bedelli askerlik ücreti her yıl enflasyon farkına göre güncelleniyor. Bedelli askerlik yapacak olanlar Bu yıl bedelli askerlik ne kadar oldu? Yeni bedelli askerlik kaç TL? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. 2024 memur zammının belli olmasıyla bedelli askerlik zam oranı da kesinleşti. Memurlara yapılan yüzde 49,25 oranındaki zammın ardından 2024 bedelli askerlik ücretleri son dakika gelişmeleri haberimizde...

2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Bedelli askerlik tutarı, geçmişte yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki orana sabitlenmişti. 2024 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti, memur maaş zammı oranlarına göre belli olacak. Memur maaşı zammının ardından bedelli askerlik ücreti genelgesi yayınlanacak.

Bedelli askerliğe yüzde 30 zam gelmesi halinde ücret 159.056 lira olacak. Yüzde 40 zam yapılması halinde ise güncel bedelli askerlik tutarı, 171.291 liraya ulaşacak. Bedelli askerliğe yüzde 50 artış olması durumunda toplam ödeme 183.526 lira olacak.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI

Bedelli askerlik müracaat şartları şunlardır;

a. Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiilî askerlik hizmetine başlamamış olmak.

b. Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini tamamlayarak "Askerliğe Elverişlidir" kararı verilmiş olmak.

c. Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçmemiş olmak.

ç. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemesini yapmak ve kura veya sınıflandırma öncesi bedelli askerlikten vazgeçmemiş olmaktır.

BEDELLİ ASKERLİKTEN YARARLANABİLMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

a. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalmamış olanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun'un 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.

b. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun'un 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarı ile Kanun'un 9'uncu maddesinin yedinci fıkrasına göre belirlenen ek bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.

c. Kura veya sınıflandırma işlemi sonucunda bedelli askerliğe seçilmek.

ç. Bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaktır.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Cimbom'da ipler koptu! Yılldız oyuncu ile yollar ayrılıyor...
Aralık ayı enflasyon oranı açıklandı! Emekli, memur, ve memur emeklilerinin zam oranı ne oldu? Kimlere nasıl yansıyacak?
Sular durulmuyor! Abdülkerim sonrası bir ihtar daha
Barça'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ZAMLI MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK 2024? | Memura zam farkı ödenecek mi, hangi ay ödenecek?
ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK 2024? | SSK, Bağkur, 4A, 4B, 4C zamlı maaşlar hangi ay yatacak?
2024 Polis emeklisi maaşı
Başkomiser emeklisi maaşı ne kadar oldu?
2024 Kaymakam emeklisi maaşı
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bünyamin Balcı Süper Lig devine! Bonservisi... Bünyamin Balcı Süper Lig devine! Bonservisi... 11:57
Crystal Palace - Everton maçı ne zaman? Crystal Palace - Everton maçı ne zaman? 11:44
C. Brugge'den G.Saray'a transfer cevabı! C. Brugge'den G.Saray'a transfer cevabı! 11:44
Sivasspor'da Kayseri mesasisi! Sivasspor'da Kayseri mesasisi! 11:44
G.Saray'a Icardi şoku! Eski takımına dönüyor G.Saray'a Icardi şoku! Eski takımına dönüyor 11:41
F.Bahçe'ye flaş transfer önerisi! "Çok net bir iş olur" F.Bahçe'ye flaş transfer önerisi! "Çok net bir iş olur" 10:46
Daha Eski
THY Euroleague'de 19. hafta heyecanı! THY Euroleague'de 19. hafta heyecanı! 10:41
Griezmann'dan Alperen Şengün'e yorum Griezmann'dan Alperen Şengün'e yorum 10:25
Sular durulmuyor! Abdülkerim sonrası bir ihtar daha Sular durulmuyor! Abdülkerim sonrası bir ihtar daha 10:22
Fenerbahçe Beko'nun rakibi Maccabi Playtika! Fenerbahçe Beko'nun rakibi Maccabi Playtika! 10:15
Barça'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Barça'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! 10:08
Galatasaray'da 1 ayrılık 1 transfer! Galatasaray'da 1 ayrılık 1 transfer! 10:08