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KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU 2024? | Kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu?

Memur, emekli ve memur emeklilerine yapılan 2024 Ocak zammının ardından kıdem tazminatı tavan fiyatları da merak konusu oldu. Asgari ücrete yüzde 49 zammın ardından 6 aylık enflasyon farkına göre emekli maaşlarında yüzde 37,57, memurlara ise yüzde 49,25 zam gelecek. Peki kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu 2024? Kıdem tazminatına zam geldi mi,ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2024 Ocak zammıyla kıdem tazminatı hesaplama...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 16:32 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 16:41
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KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU 2024? | Kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu?

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU 2024? | Çalışan işçinin hizmet süresini kapsayan uzun yıllar boyunca verdiği emeğin karşılığını almasını sağlayan yasal bir sistem olan kıdem tazminatında yeni tutarlar merak ediliyor. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından memur ve emekli maaşları güncellendi. Peki kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu 2024? Kıdem tazminatına zam geldi mi,ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2024 Ocak zammıyla kıdem tazminatı hesaplama...

KIDEM TAZMİNATINA ZAM GELDİ Mİ,NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

6 aylık enflasyon oranı yüzde 37,57, memur enflasyon farkı ise yüzde 29,78 oldu. Bu rakama yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ilave edilince memur zammı yüzde 49,25'i buldu.

Kıdem tazminatı çalışanların son brüt ücreti üzerinden hesaplanıyor. Çalışılan yıl, ay, gün ile giydirilmiş brüt ücret hesaplanarak kıdem tazminatı bulunuyor. Giydirilmiş brüt ücrete çalışana yapılan düzenli ödemeler, tam yılı aşan süreler de katılıyor. Sadece damga vergisi kesiliyor. Ancak kıdem tazminatı için bir tavan bulunuyor. Kıdem tazminatı tavanı bilindiği üzere memur zammı kat sayısı ile artıyor.

2024 OCAK ZAMMIYLA KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA

Asgari ücret zammı ile sadece asgari ücretli çalışanın kıdem tazminatı değişti. 2024 yılında asgari ücret ile çalışanın kıdem tazminatı brüt ücreti yani 20 bin 2 TL oldu. Asgari ücret üzerinde maaş alanların kıdem tazminatı tavanı artışı ise yüzde 49,25 oldu. Memur zam oranı burada belirleyici oldu.

Kıdem tazminatı tavanı 23 bin 489 lira olarak uygulanıyordu. Yüzde 49,25'lik memur zam oranına göre hesaplandığında 2024 yılında kıdem tazminatı tavanı 35 bin 57 lira 33 kuruş olarak uygulanacak. Nihai rakam Hazine ve Maliye Bakanlığının Genelgesi ile belli olacak.

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