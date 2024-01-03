Haberler Haberler KARTAL SU KESİNTİSİ - Kartal'da sular ne zaman gelecek? (3 Ocak 2024)

KARTAL SU KESİNTİSİ - Kartal'da sular ne zaman gelecek? (3 Ocak 2024)

Kartal'da 3 Ocak Çarşamba günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Kartal su kesintisi olan mahalleleri ve 3 Ocak 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 16:21 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 16:41
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
KARTAL SU KESİNTİSİ - Kartal'da sular ne zaman gelecek? (3 Ocak 2024)

KARTAL SU KESİNTİSİ 3 OCAK | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Kartal'da bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 3 Ocak 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Kartal 3 Ocak Çarşamba günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

KARTAL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLELER: KORDONBOYU MAH, ORHANTEPE MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 03/01/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 03/01/2024 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

DİĞER
Sosyal medya bu kız çocuğunu konuşuyor... Türkiye güzeli olacağı küçüklükten belliymiş!
İran’da peş peşe iki patlama: Çok sayıda ölü var | Terör saldırısının arkasında Lübnan'da Hamas'ı hedef alan Mossad mı var?
F.Bahçe transferi bitirdi! İşte sözleşme detayı
Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
S SPORT PLUS CANLI İZLE
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor CANLI YAYIN!
📺 tv8 CANLI İZLE | tv8 İZLE kesintisiz HD CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri
Sultangazi'de sular ne zaman gelecek? (3 Ocak 2024)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Krunic'te sıcak gelişme! Sözleşme detayları açıklandı Krunic'te sıcak gelişme! Sözleşme detayları açıklandı 16:04
Trabzonspor’da Ankaragücü maçı hazırlıları! Trabzonspor’da Ankaragücü maçı hazırlıları! 16:03
G.Saray ve Trabzonspor'un gözdesi konuştu! G.Saray ve Trabzonspor'un gözdesi konuştu! 15:53
Fenerbahçe'de İstanbulspor mesaisi! Fenerbahçe'de İstanbulspor mesaisi! 15:46
İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? 15:21
İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? 15:16
Daha Eski
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları 15:15
İdmanda şov yaptı! Bellingham ile birlikte... İdmanda şov yaptı! Bellingham ile birlikte... 15:15
Çebi'den Arat'a yanıt geldi Çebi'den Arat'a yanıt geldi 15:13
Fred İngilizleri pişman etti! 'ManU yanlış yaptı' Fred İngilizleri pişman etti! 'ManU yanlış yaptı' 15:08
Beşiktaş - Kasımpaşa maçı NE ZAMAN? Beşiktaş - Kasımpaşa maçı NE ZAMAN? 15:06
Derbi yeni tarih belli mi? Derbi yeni tarih belli mi? 14:55