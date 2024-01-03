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İstanbul KAR YAĞIŞI ne zaman? İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji SON DAKİKA açıklaması

İstanbul için kar yağışı beklentileri doğrulandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahminleri ile birlikte uzmanlar da İstanbul'da kar yağışı olacak mı? sorusunun yanıtını açıklıyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor olması kar yağışı beklentilerini düşürmüştü. Ancak İstanbul kar yağışı öngörüleri bu beklentiyi yıktı. Son dakika hava durumu gelişmeleri haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 00:21
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İstanbul KAR YAĞIŞI ne zaman? İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji SON DAKİKA açıklaması

Meteoroloji'dne yapılan son açıklamalar İstanbul kar yağışı ile ilgili tüm beklentileri değiştirdi. Kar yağışı bekleyen vatandaşları sevindirecek haberi uzmanlar verdi. İstanbul kar yağışı ne zaman? İstanbul'a kar yağacak mı? sorguları yapılırken Meteoroloji son dakika açıklamaları haberimizde...

İSTANBUL KAR YAĞIŞI NE ZAMAN?

Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre 10-11 Ocak tarihlerinde yeni bir soğuk hava dalgası İstanbul'a gelecek. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için 10 gün içerisinde kar ihtimalinin olduğunu vurguladı. Soğuk hava dalgası ile birlikte kar yağışının da etkisini göstereceği tahmin ediliyor.

Sosyal medyadan açıklama yapan Prof. Dr. Şen, "10-11 Ocak gibi İstanbul'a kar gelebilir. Bu tahminin gerçekleşme olasılığı bugün için yüzde 60 civarında. İlerleyen günlerde bu tahminimi revize edeceğim. Gün yaklaştıkça yüzde artabilir de azalabilir de. Biliyorsunuz ben sağlamcıyım. Hepinize tekrar iyi yıllar diliyorum" ifadesini kullandı.

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