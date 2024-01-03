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EVDE BAKIM AYLIĞI SON DAKİKA 2024 | Evde bakım parası kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi?

Evde bakım maaşı, emekli ve memur zammının ardından yeniden hesaplandı. Ocak ayından itibaren uygulanacak olan yeni evde bakım maaşı hakkında arama motorlarında 'evde bakım aylığı son dakika 2024 | Evde bakım parası kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 10:21 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 10:32
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EVDE BAKIM AYLIĞI SON DAKİKA 2024 | Evde bakım parası kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi?

EVDE BAKIM AYLIĞI SON DAKİKA 2024 | Milyonlarca vatandaşı etkileyen asgari ücrette 2024 zammı belli oldu. Yüzde 49 artan asgari ücret böylece net 17 bin 2, brüt ise 20 bin 2 TL oldu. Asgari ücretin açıklanmasından sonra TÜİK'in Aralık ayı enflasyon verilerini de kamuoyuna duyurmasıyla emekli ve memurlara yapılacak zam belli olacak. Peki Evde bakım parası kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi? İşte detaylar..

EVDE BAKIM PARASI KAÇ TL OLDU, YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

TÜİK'in aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli olacak. Temmuz ara zammıyla birlikte yüzde 17,55 ve 8.077 TL seyyanen zam alan memurlarla birlikte sosyal yardım ödemeleri, şöyle olmuştu:

EVDE BAKIM MAAŞI

Mevcut maaş: 5.098 ₺

%50 zamlı maaş hesaplaması: 7.647 ₺

YAŞLI AYLIĞI

Mevcut maaş: 2.348 ₺

%50 zamlı maaş hesaplaması: 3.522 ₺

ENGELLİ MAAŞI

%40-69 Engelli mevcut maaş: 1.875₺

%50 zamlı maaş hesaplaması: 2.810 ₺

%70 üstü engelli mevcut maaş: 2.812 ₺

%50 zamlı maaş hesaplaması: 4.078 ₺

SED ÖDEMELERİ

Okul öncesi: 2.421 ₺

İlköğretim: 3.632 ₺

Ortaöğretim: 3.874 ₺

Yükseköğrenim: 4. 358 ₺

Ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyen: 2.421 ₺

Kurum bakımından ayrılan gençler: 1.937 ₺

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