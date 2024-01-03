EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI SON DAKİKA 2024 | En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Zamlı en düşük memur maaşı

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI SON DAKİKA 2024 | TÜİK Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre aylık bazda 2,93 olan enflasyon yıllık ise yüzde 64,77 olarak hesaplandı. Peki En düşük memur maaşı ne kadar oldu? İşte zamlı en düşük memur maaşı...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

2023 Temmuz ayında yapılan ara zamla birlikte en düşük memur maaşı 22.000 TL olarak belirlenirken Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur maaşları refah payı hariç yüzde 49,25 zamlandı.

Mevcut en düşük memur maaşı: 22.000 TL

Yüzde 49,25 zamlı en düşük emekli maaşı: 32.960 TL

ARALIK AYI ENFLASYONU NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

Aralık ayı enflasyonu belli oldu. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre aralık ayı enflasyon yüzde 2,93, yıllık bazda ise 64,77 oldu.

KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK, Kasım ayı enflasyonunu yüzde 3,28, yıllık bazda ise 61,98 olarak açıklamıştı.