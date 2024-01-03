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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA 2024 | En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Zamlı en düşük emekli maaşı

Yeni yılda uygulanacak olan asgari ücret miktarının belli olmasının ardından gözler emekli maaş zammı oranlarına çevrildi. TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre aylık enflasyon yüzde 2,93 yıllık 64,77 oldu. Buna göre 6 aylık enflasyon farkı da belli olurken arama motorlarında sorgulanan 'En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Zamlı en düşük emekli maaşı' konularını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 10:21 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 10:32
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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA 2024 | En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Zamlı en düşük emekli maaşı

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA 2024 | TÜİK Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre aylık bazda 2,93 olan enflasyon yıllık ise yüzde 64,77 olarak hesaplandı. Peki En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte zamlı en düşük emekli maaşı...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

2023 Temmuz ayında yapılan ara zamla birlikte en düşük emekli maaşı 7.500 TL olarak belirlenirken Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardında SSK ve BAĞKUR emeklisinin garantilediği enflasyon farkı zammı da yüzde 37,5 oldu. En düşük emekli maaşımda Refah payı beklentisi de söz konusuyken refah payı hariç en düşük emekli maaşı şöyle:

Mevcut en düşük emekli maaşı: 7.500 TL

Yüzde 37,57 zamlı en düşük emekli maaşı: 10.312,5 TL

ARALIK AYI ENFLASYONU NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

Aralık ayı enflasyonu belli oldu. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre aralık ayı enflasyon yüzde 2,93, yıllık bazda ise 64,77 oldu.

KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK, Kasım ayı enflasyonunu yüzde 3,28, yıllık bazda ise 61,98 olarak açıklamıştı.

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