Haberler Haberler EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA 2024 | 8000, 8500, 9000, 9500, 10000 TL alan emeklilerin maaşı ne kadar oldu?

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA 2024 | 8000, 8500, 9000, 9500, 10000 TL alan emeklilerin maaşı ne kadar oldu?

Emekli maaş zammı için geri sayım sona erdi. TÜİK'in Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklamasıyla emeklilere 2024 yılında yapılacak zam netleşti. 6 aylık enflasyon farkına göre hesaplanan emekli zammıyla ilgili arama motorlarında sorgulanan '8000, 8500, 9000, 9500, 10000, 10500, 1100, 11500. 12000 TL alan emeklilerin maaşı ne kadar oldu?' sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte kalem kalem emekli zammı hesaplama...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 10:11 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 10:32
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EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA 2024 | 8000, 8500, 9000, 9500, 10000 TL alan emeklilerin maaşı ne kadar oldu?

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA 2024 | Asgari ücretin 2024 yılı için 17 bin 2 TL olarak belirlenmesinin ardından emekli zammı için nefesler tutuldu. TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Böylece 2024 yılında memur ve emekliye yapılacak zam da netlik kazandı. Peki '8000, 8500, 9000, 9500, 10000, 10500, 1100, 11500, 12000 TL alan emeklilerin maaşı ne kadar oldu?' İşte kalem kalem emekli maaşı hesaplama...

ENFLASYON FARKINA GÖRE MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR?

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emeklileri %37,57 zam alacak. Memur ve memur emeklileri de %15'lik sözleşme zammına ek olarak %31,5 enflasyon farkı alacak.

KALEM KALEM EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA

Mevcut maaş: 8.000 ₺

%37,57 zamlı maaş: 11.005 ₺

Mevcut maaş: 8.500 ₺

%37,57 zamlı maaş: 11.693₺

Mevcut maaş: 9.000 ₺

%37,57 zamlı maaş: 12.381 ₺

Mevcut maaş: 9.500 ₺

%37,57 zamlı maaş: 13.069 ₺

Mevcut maaş: 10.000 ₺

%37,57 zamlı maaş: 13.757 ₺

Mevcut maaş: 10.500 ₺

%37,57 zamlı maaş: 14.444 ₺

Mevcut maaş: 11.000 ₺

%37,57 zamlı maaş: 15.132 ₺

Mevcut maaş: 11.500 ₺

%37,57 zamlı maaş: 15.820 ₺

Mevcut maaş: 12.000 ₺

%37,57 zamlı maaş: 16.508 ₺

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