DUL VE YETİM MAAŞI SON DAKİKA 2024 | Dul, yetim aylığı kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi?

DUL, YETİM AYLIĞI SON DAKİKA 2024 | Milyonlarca vatandaşı etkileyen asgari ücrette 2024 zammı belli oldu. Yüzde 49 artan asgari ücret böylece net 17 bin 2, brüt ise 20 bin 2 TL oldu. Asgari ücretin açıklanmasından sonra TÜİK'in Aralık ayı enflasyon verilerini de kamuoyuna duyurmasıyla emekli ve memurlara yapılacak zam belli oldu. Peki Dul ve yetim aylığı kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi? İşte detaylar..

DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLDU, YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

Dul ve yetim maaşı ödemeleri de emekli maaşı baz alınarak hesaplandığından yeni dul ve yetim aylıklarına, enflasyon farkına göre yüzde 49,25 zam gelmesi bekleniyor. İşte dul ve yetim maaşı hesaplamaları;

%50 hisse oranına göre 2023 yılında Temmuz-Aralık aylarında 3.750 TL dul ve yetim maaşı alanlar %49,25 artış göstermesi durumunda maaşları 5.596 lira olacak.

%50 hisse oranına göre 5.000 TL dul ve yetim maaşı alanlara %49,25 artış olması durumunda dul ve yetim aylığı 7.462 liraya yükselecek.

YAŞLILIK MAAŞI

TÜİK'in aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memurlara yüzde 49,25 ve SSK, BAĞKUR emeklilerine ise yüzde 37,57 oranında zam gelirken yaşlılık maaşı da şöyle güncellendi:

EVDE BAKIM MAAŞI

Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 5 bin 97 lira tutarındaki evde bakım desteği de 7 bin 608 liraya yükseliyor. Bu destekten yararlanmak için bakılan hane içindeki kişi başı gelir sınırı da bu ay yeni asgari ücretle değişti. Gelir sınırı 7 bin 601 lira 55 kuruştan 11 bin 334 lira 75 kuruşa çıktı.

YAŞLI AYLIĞI

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara aylık 2 bin 348 lira aylık ödeme yapılırken; bu tutar 3 bin 504 liraya çıkıyor. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. 2023'ün ikinci yarısında kişi başına düşen gelir 3 bin 800 lira 77 kuruşun altındaysa 65 yaş aylığından yararlanılabiliyordu. Bu tutar da bu ay asgari ücretteki artışla 5 bin 667 liraya yükseldi.

ENGELLİ MAAŞI

Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık bin 874 liradan 2 bin 797 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 2 bin 811 liradan 4 bin 196 liraya yükseliyor. Bu aylıktan hane içinde kişi başına düşen geliri 3 bin 800 liradan az olanlar yararlanıyordu. Bu tutar da bu ay devreye giren yeni asgari ücretle 5 bin 667 lira oldu.

SED ÖDEMELERİ

Çocukların ailelerinin yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerine de memur maaş katsayısındaki artış yansıtılacak. Okul öncesi için ödeme 2 bin 421 liradan 3 bin 614 liraya, ilköğretimde okuyan çocuk için 3 bin 632 liradan 5 bin 421 liraya, ortaöğretimde okuyan çocuk için 3 bin 874 liradan 5 bin 782 liraya, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 4 bin 358 liradan 6 bin 505 liraya çıkacak. Ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için yapılan ödeme 2 bin 421 liradan 3 bin 614 liraya, kurum bakımından ayrılan gençler için yapılan ödeme de bin 937 liradan 2 bin 891 liraya yükseliyor.