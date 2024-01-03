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Başkomiser emeklisi maaşı ne kadar oldu? 2024 Başkomiser emeklisi maaşı

Memur emeklisi maaşları belli oldu. Aralık ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte Başkomiser emeklisi maaşları da açıklandı. Bir süredir heyecanla beklenen zam haberi verilerin açıklanmasının ardından arama motorları ve sosyal medyada araştırılmaya başlandı. Peki, Başkomiser emeklisi maaşı ne kadar oldu? Başkomiser emeklisi ne kadar zam aldı?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 11:51 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 12:11
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Başkomiser emeklisi maaşı ne kadar oldu? 2024 Başkomiser emeklisi maaşı

BAŞKOMİSER EMEKLİSİ MAAŞI SON DAKİKA 2024 | TÜİK Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre aylık bazda 2,93 olan enflasyon yıllık ise yüzde 64,77 olarak hesaplandı. Refah payı hariç memur ve memur emeklilerine gelecek zam oranı yüzde 49,25 oranında hesaplandı. Başkomiser emeklisi maaşı da merak konusu oldu. Peki, Başkomiser emeklisi maaşı ne kadar oldu?

BAŞKOMİSER EMEKLİSİ 2024 MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yeni yılda asgari ücret zammı ile birlikte emekli ve memurların maaşına yapılacak zam merak ediliyordu. Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla yeni zam oranları belli oldu. Memur ve memur emeklileri refah payı hariç yüzde 49,25 zam oranı alacak. Başkomiser emeklisi vatandaşların maaşı da 22 bin 669 lira 21 kuruş olacak.

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