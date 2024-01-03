Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 4 Ocak rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 4 Ocak rakamları

4 Ocak 2024 Perşembe günü, önceki günlerde etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı, aylar sonra ilk kez yüzde 50'nin üzerinde seyrediyor. Megakentte görülen son yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 52,24 ölçüldü. İşte 4 Ocak 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 01:51 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 01:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 4 Ocak rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 4 OCAK | İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağmurlarla birlikte artışa geçti. Geçtiğimiz sene kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 25,41 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 84,78 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 4 Ocak 2024 Çarşamba günü yüzde 52,24 olarak ölçüldü.

💦4 OCAK 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

4 Ocak Perşembe günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 52,24 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 4 Ocak'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %69,75

🚿 Darlık Barajı: %63,63

🚿 Elmalı Barajı: %84,78

🚿 Terkos Barajı: %43,5

🚿 Alibey Barajı: %61,68

🚿 Büyükçekmece Barajı: %43,8

🚿 Sazlıdere Barajı: %35,39

🚿 Istrancalar Barajı: %40,6

🚿 Kazandere Barajı: %42,72

🚿 Pabuçdere Barajı: %25,41

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

DİĞER
Son dakika haberi: Ve Beşiktaş mutlu sona ulaştı! İşte yeni teknik direktör ve İstanbul'a geliş tarihi...
AK Parti'de yerel seçim mesaisi! Sözcü Çelik: İlk açıklamayı 7 Ocak Pazar günü İstanbul'da yapacağız
A. Efes İspanya'da kaybetti!
Fransa Süper Kupası PSG'nin!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Arnavutköy'de elektrik ne zaman gelecek? (4 Ocak 2024)
Felak ve Nas sureleri TÜRKÇE OKUNUŞU
İstanbul'a kar yağacak mı?
Yarın okullar tatil mi?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (3 Ocak)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gol düellosunda kazanan Girona! Gol düellosunda kazanan Girona! 01:32
Pınar Karşıyaka evinde hata yapmadı! Pınar Karşıyaka evinde hata yapmadı! 01:09
G.Saray Ekmas deplasmanda kazandı! G.Saray Ekmas deplasmanda kazandı! 01:06
Roma kupada çeyrek finalde! Roma kupada çeyrek finalde! 01:03
Fransa Süper Kupası PSG'nin! Fransa Süper Kupası PSG'nin! 00:52
Ancelotti'den Arda Güler açıklaması! Ancelotti'den Arda Güler açıklaması! 00:44
Daha Eski
Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu! Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu! 23:30
Arda süre bulamadı! Real evinde kazandı Arda süre bulamadı! Real evinde kazandı 23:18
Atalanta evinde turladı! Atalanta evinde turladı! 23:04
Terim galibiyetle başladı! Terim galibiyetle başladı! 20:23
Süper Lig hakem kadrosu belli oldu! Süper Lig hakem kadrosu belli oldu! 20:06
Eren Derdiyok'tan flaş kariyer kararı! Eren Derdiyok'tan flaş kariyer kararı! 20:01