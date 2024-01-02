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REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2024? | Regaip Kandili ayın kaçında, hangi gün? DİYANET

Yeni yıla girilmesiyle birlikte mübarek üç aylara sayılı zaman kaldı. Milyonlarca müslüman Üç ayların habercisi Regaip Kandili ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Regaip Kandili ile ilgili internette araştırma yapanlar, Regaip Kandili ne zaman 2024? Regaip Kandili ayın kaçında, hangi gün? konularını sorguluyor. Peki, 2024 Regaip Kandili ne zaman? İşte Diyanet takvimine göre Regaip Kandili tarihi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 15:41 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 16:10
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REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2024? | Regaip Kandili ayın kaçında, hangi gün? DİYANET

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2024? | Regaip Kandili 3 ayların (Recep, Şaban ve Ramazan) gelişini simgelemektedir. 2024 Regaip Kandili tarihi, yeni yıla girişle birlikte en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Regaip Kandili aynı zamanda bir lütuf, rahmet ve mağfiret gecesidir. Peki, 2024 Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili ayın kaçında, hangi gün?

2024 REGAİP KANDİLİ AYIN KAÇINDA, HANGİ GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini günler takvimine göre Regaip Kandili, 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi idrak edilecek.

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ DİYANET

👉Üç ayların başlangıcı - 12 Ocak Cuma

👉Regaip Kandili - 11 Ocak Perşembe

👉Miraç Kandili - 6 Şubat Salı

👉Berat Kandili – 24 Şubat Cumartesi

👉Ramazan Başlangıcı - 11 Mart Pazartesi

👉Kadir gecesi - 5 Nisan Cuma

👉Ramazan Bayramı Arifesi- 9 Nisan Salı

👉RAMAZAN BAYRAMI 1. Gün- 10 Nisan Çarşamba

👉RAMAZAN BAYRAMI 2. Gün- 11 Nisan Perşembe

👉RAMAZAN BAYRAMI 3. Gün- 12 Nisan Cuma

👉Kurban Bayramı Arifesi- 15 Haziran Cumartesi

👉KURBAN BAYRAMI 1. Gün - 16 Haziran Pazar

👉KURBAN BAYRAMI 2.Gün- 17 Haziran Pazartesi

👉KURBAN BAYRAMI 3.GÜN- 18 Haziran Salı

👉KURBAN BAYRAMI 4. GÜN- 19 Haziran Çarşamba

👉Hicri Yılbaşı – 7 Temmuz Pazar

👉Aşure günü – 16 Temmuz Salı

👉Mevlid Kandili - 14 Eylül Cumartesi

REGAİP KANDİLİ'NDE NE YAPILMALI?

Kur'an- Kerim okunmalı veya dinlenmeli, Peygamber Efendimize Salat-u Selamlar getirilmeli, kaza ve nafile namazları kılınmalı, tefekkürde bulunulmalı, geçmişin muhasebesi yapılmalıdır.

REGAİP KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıcını temsil eden Regaip Kandili'nde dua edip, tevbe etmek, istiğfarda bulunmak önemlidir. Regaib gecesinin gündüzünde mümkünse oruç tutmak tavsiye edilir.

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