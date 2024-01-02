Kişisel Gelişim Sertifika Programı e-DEVLET | Kişisel Gelişim Programı ücretsiz mi? Ne işe yarar?

Kişisel Gelişim Sertifika Programı - Kişisel Gelişim Programı, kişinin kendisini geliştirmesine büyük katkı sunar. Bireyler, her zaman yeni bir şeyler öğrenmeye ve uzmanlıklarını artırmaya çalışır. Online olarak hazırlanan Kişisel Gelişim Programı sayesinde, sosyal hayat ve iş hayatı ilişkileri daha sağlıklı gelişir. Boğaziçi Enstitüsü, Kişisel Gelişim Programı ile bireylerin yetkinliklerini artırmayı amaçlar. Kişisel Gelişim Programı eğitim süresi 1 aydır. Hazırlanan ders içeriklerine göre ders saatleri değişebiliyor.

E-DEVLET ONAYLI SERTİFİKALAR NE İŞE YARAR?

e-Devlet sadece sertifikaların dijital olarak görüntülenmesine olanak sağlar. Bu sertifikalar, kişinin aldığı eğitim ve uzmanlığı belgeleyerek kanıtlar. e-Devlet üzerinden sertifikaların doğruluğu sorgulanabilir, ayrıca sertifika veren eğitim kurumunun internet sitesinde sertifika sorgulama yapılabilir ya da fiziksel sertifika talep edilebilir.

KİŞİSEL GELİŞİM PROGRAMI SONUNDA SERTİFİKA NASIL ALINIR?

Kişisel Gelişim Programı sonunda sertifika almak için final sınavına girip başarılı olmak gerekir. Sınavda başarılı olmak için ise dersleri dikkatlice takip etmekte yarar vardır. Boğaziçi Enstitüsü onaylı ve uluslararası geçerliliği olan sertifika, kişinin adresine fiziki olarak gönderilmektedir. Sertifika gönderimi için kargo ücreti talep edilmemektedir.

Üniversite onaylı sertifika ise e-Devlet üzerinden yapılacak sorgulama işlemi sonucunda görüntülenmektedir. Sertifikanın e-Devlet sisteminde görülme süresi ise sertifikanın hazırlanmasından sonraki 25 gün içinde gelişmektedir.

SERTİFİKALAR ÜCRETSİZ Mİ?

Boğaziçi Enstitüsünden aldığınız Kişisel Gelişim Programı sonunda dijital ya da fiziki sertifika sahibi olmak için ücret ödemeniz gerekmektedir. Fiziki sertifikalarda öğrencilere destek olmak amacıyla kargo ücretsiz bir şekilde ulaştırılmaktadır, öğrencilerden ekstra kargo ücreti talep edilmemektedir.

Sertifika ücreti; belgenin basımı ya da dijital ortamda sunulması için gerekli olan, anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin onay, imza ve operasyonel süreçleri için sertifikaya talep ettiği bedellerden oluşmaktadır.

Kişisel Gelişim Programı Sonunda Sertifika Verilir mi?

Kişisel Gelişim Programı sonunda sertifika verilir mi? Online olarak verilen eğitimlerde tüm katılımcılara, katılım belgesi verilir. Eğitim içeriklerinde online sınav olan eğitimlerde sertifika verilir. Boğaziçi Enstitüsü, Kişisel Gelişim Programı eğitim sonunda yapılan online sınavda başarılı olanlara sertifikayı hemen verir. Eğitim programı için hazırlanan sertifika, Üniversite onaylıdır. Üniversite, Sürekli Eğitim Merkezi ve Uluslararası belgelendirme kuruluşu işbirliği ile hazırlanan eğitim sonunda, onaylı sertifika verilir. Üniversite onaylı Kişisel Gelişim Programı sertifikasının geçerlilik süresi sınırsızdır. Online eğitim ibaresinin yer almadığı sertifika kamu ve özel kurumlarda geçerlidir. Sertifikanın, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanması, uluslararası alanlarda da geçerli olmasını sağlar.

Bu eğitime katılarak şunları öğreneceksiniz:

Etkili İletişim Eğitimi

Başarılı CV Oluşturma Eğitimi

Stresle Başa Çıkma Eğitimi

Performans Yönetimi Eğitimi

Tükenmişlik Sendromuyla Başa Çıkma Eğitimi

Zaman Yönetimi Eğitimi

Kişisel Gelişim Programını Bitirenler için İş Olanakları Nedir?

Kişisel Gelişim Programını bitirenler için iş olanakları sürekli genişler. Kişisel Gelişim Programını bitirenler, danışmanlık hizmeti verebilir. Çalışmış oldukları kurumlarda farklılıkların göstererek kariyerlerini yükseltebilir. Tüm resmi ve özel kurumların farklı bölümlerinde iş bulabilirler. Kişisel Gelişim Programı, bireyin kendi belirlediği hedefe ulaşmayı kolaylaştırır. Tüm iş alanlarında, iş bulma ve danışmanlık hizmeti verme olanağı vardır.