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BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024? | MSB bedelli askerlik son başvuru tarihi, başvuru ekranı

Bedelli askerlik nedeniyle silah altına alınacak binlerce yükümlü, bedelli askerlik yerlerini merak ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, 2024 yılında bedelli askerlik yapacak kişiler için celp ve sevk dönemlerinin yayımlanacağı tarih duyuruldu. Peki bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2024? İşte MSB bedelli askerlik son başvuru tarihi, başvuru ekranı ve merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 10:02
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BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024? | MSB bedelli askerlik son başvuru tarihi, başvuru ekranı

BEDELLİ ASKERLİK 2024 | Yeni yılda bedelli askerlik yapmak için başvuruda bulunan ve yerlerin açıklanmasını bekleyen binlerce yükümlü için geri sayım sürüyor. Asker adayları, 122.351,04 TL olarak belirlenen bedelli askerlik ücretini belirlenen bankalara yatırarak başvurularını yaparken arama motorlarında sorgulanan 'bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2024? İşte MSB bedelli askerlik son başvuru tarihi, başvuru ekranı' konularını sizler için derledik.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

MSB'den yapılan açıklamada, bedelli askerlik yerlerinin duyurulacağı tarih verildi. Bedelli askerlikten ararlanacak yükümlülerin; kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birliklerinin 2024 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacağı belirtildi.

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MSB BEDELLİ ASKERLİK SON BAŞVURU TARİHİ

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında; 2023 yılında müracaat edecek yükümlülerin müracaatlarını yılın son mesai günü mesai bitimine kadar (29 Aralık 2023 dahil) tamamlamaları gerekmektedir.

Müracaat işlemi; yükümlülerin yılın son mesai günü mesai bitimine kadar yoklamalarını yaptırmalarını, bedelli askerlik tercihinde bulunarak ödeme yapmalarını kapsamaktadır. Bu tarihten önce bedelli askerliğe müracaat edecek yükümlülerin yoklamalarını yaptırmaları ve "Askerliğe Elverişlidir" sağlık kararı almaları önem arz etmektedir.

Fiilî askerlik hizmetine başlayanlar ile müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlardan, bedelli askerliğe müracaat edip de seçim öncesi vazgeçenler veya müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemelerini yapmayanların bedelli askerliğe müracaat hakkı bulunmamaktadır.

MSB BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Müracaat tarihine kadar (bu tarih dâhil) yoklama kaçağı veya bakaya kaydı olmayan yükümlülerin yılın son mesai günü mesai bitimine kadar (29 Aralık 2023 tarihi dahil) ödeyecekleri bedel 122.351,04 TL'dir.

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