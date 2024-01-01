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SURVIVOR ALL STAR 1. BÖLÜM | Survivor Ödül Oyununu kim kazandı? Turabi Poyraz kavga...

Survivor All Star 2024, 1 Ocak Pazartesi günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek Peki, Survivor Ödül Oyununu kim kazandı? Survivor 1. bölüm izle

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2024 Pazartesi 09:32 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2024 Pazartesi 09:32
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SURVIVOR ALL STAR 1. BÖLÜM | Survivor Ödül Oyununu kim kazandı? Turabi Poyraz kavga...

Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başlıyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da ödül oyunu ile açılış yapılacak. Survivor'da bu sezon SMS oylaması kaldırıldı. Bu sebeple sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, Survivor All Star 1. bölüm ne zaman? Survivor ödül oyununu kim kazandı? Kırmızı takımda kimler var? Mavi takımda kimler var? İşte tüm cevaplar...

SURVIVOR ALL STAR 1. BÖLÜM NE ZAMAN?

Survivor All Star heyecanı 1 Ocak 2024 Pazartesi günü TV 8'de yayınlanmaya başlayacak. İlk bölümde ödül oyunu oynanacak.

SURVIVOR ALL STAR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor All Star'da ödül oyununu kazanan isim belli olmadı. Ödül oyunu kazananı belli olunca heberimizde yer alacak.

TURABİ VE POYRAZ TARTIŞMASI

Survivor All Star'da ilk bölüm hararetli tartışmalarla geçti. Survivor'un ilk bölümünde kırmızı takımdan Turabi ile mavi takımdan Yiğit Poyraz arasında tartışma yaşandı.

SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM

  • Nagihan Karadere
  • Nihat Altınkaya
  • Bozok Gören
  • Turabi Çamkıran
  • Gizem Memiç
  • Doğukan Manço
  • Sercan Yıldırım
  • Pınar Saka
  • Aleyna Kalaycıoğlu
  • Berna Gözbaşı
  • Ersin Korkut
  • Merve Aydın
  • Özgür Tetik

SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIM

  • Ogeday Girişken
  • Yiğit Poyraz
  • Seda Ocak
  • Yunus Emre
  • Damla Can
  • Begüm Yücetan
  • Yasin Obuz
  • Seda Aktuğlu
  • Sahra Işık
  • Hakan Hatipoğlu
  • Nefise Karatay
  • Furkan Kızılay

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