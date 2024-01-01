Haberler Haberler DOLAR FİYATLARI CANLI | 1 Dolar kaç TL? Canlı döviz kuru takibi 1 Ocak 2024

DOLAR FİYATLARI CANLI | 1 Dolar kaç TL? Canlı döviz kuru takibi 1 Ocak 2024

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 1 Ocak Pazartesi 2024 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2024 Pazartesi 07:32 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2024 Pazartesi 07:41
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
DOLAR FİYATLARI CANLI | 1 Dolar kaç TL? Canlı döviz kuru takibi 1 Ocak 2024

1 OCAK 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 1 Ocak Pazartesi 2024 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 29,4864 (Alış) - 29,4989 (Satış)

EURO: 32,2060 (Alış) - 32,9261 (Satış)

STERLİN: 37,4307 (Alış) - 37,6184 (Satış)

1 DOLAR = 29,49 TL

👉1 Ocak Pazartesi 2024 canlı altın fiyatları...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.955,86₺

Gram altın satış: 1.956,25₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.251,00₺

Çeyrek altın satış: 3.366,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.472,00₺

Yarım altın satış: 6.732,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.004,00₺

Tam altın satış: 13.434,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 13.508,00₺

Cumhuriyet altını satış: 13.712,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 13.395,00₺

Ata altın satış: 13.731,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 1 Ocak 2024 günü saat 06:46 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Son dakika haberi: Emre Belözoğlu'dan Halil Umut Meler'e sert cevap! "Bir gün yeniden Fenerbahçe’nin..."
Yeni yılın ilk gününde tarihi yürüyüş: Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet
G.Saray'dan Angelino'nun yerine transfer çıkarması!
Beşiktaş, G.Saray ve Trabzon'dan transfer savaşı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ İLE ÇIKTI 2024? | Milli Piyango 400 milyon TL hangi ile çıktı?
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
A SPOR CANLI İZLE 2023 | A spor canlı yayın izle bugün - A spor frekans bilgileri
ATV CANLI İZLE 2023 | atv canlı yayın izle bugün - Atv frekans bilgileri
KANAL D CANLI İZLE 2023 | Kanal D canlı yayın izle bugün - Kanal D frekans bilgileri
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş, G.Saray ve Trabzon'dan transfer savaşı! Beşiktaş, G.Saray ve Trabzon'dan transfer savaşı! 00:11
Arat Sevilla'nın dinamosunu getiriyor! Arat Sevilla'nın dinamosunu getiriyor! 00:11
Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu! Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu! 00:11
G.Saray'a dönecek mi? Zaniolo'da çarpıcı detay G.Saray'a dönecek mi? Zaniolo'da çarpıcı detay 00:11
Jesus G.Saray'a transferde rakip oldu! Jesus G.Saray'a transferde rakip oldu! 00:11
Milan'dan flaş hamle! İndirime gittiler Milan'dan flaş hamle! İndirime gittiler 00:11
Daha Eski
Kartal'a tecrübeli stoper! Sırbistan'dan geliyor Kartal'a tecrübeli stoper! Sırbistan'dan geliyor 00:11
Kanarya'dan Ada'ya çıkarma! Teklifi belli oldu Kanarya'dan Ada'ya çıkarma! Teklifi belli oldu 00:11
Bomba iddia! O yıldız G.Saray'a önerildi Bomba iddia! O yıldız G.Saray'a önerildi 00:11
F.Bahçeli yıldız Avrupa kulüplerinin radarında! F.Bahçeli yıldız Avrupa kulüplerinin radarında! 00:11
Beşiktaş'a ağır fatura! 2 milyon euro... Beşiktaş'a ağır fatura! 2 milyon euro... 00:11
Final öncesi İstiklal Marşı'nın okunduğu ortaya çıktı! Final öncesi İstiklal Marşı'nın okunduğu ortaya çıktı! 00:11