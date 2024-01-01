DEPREM Mİ OLDU? Nerede kaç şiddetinde deprem yaşandı? AFAD açıkladı

Son dakika haberine göre; Tunceli'de saat 16.28'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgi dahilinde, merkez üssü Pülümür ilçesi olan sarsıntı 8,7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

İlk bilgilere göre deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.