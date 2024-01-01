2024 YENİ TRAFİK CEZALARI BELLİ OLDU! | Trafikte kurallara dikkat etmeyenin cebi de yanacak

Sürücülerin hayatını kurtaran trafik kurallarına uymamanın bedeli artık çok daha yüksek. 2024 yılında trafik cezalarının yeni tarifesi belli oldu. Alkollü araç kullanma, uyuşturucu ve alkol testi kabul etmeme, plakasız araç kullanma, drift yapma, ehliyetsiz araç kullanma, emniyet şeridini ihlal etme gibi birçok trafik suçuna verilecek ceza tutarları, hız sınırını aşma, emniyet kemeri takmama gibi ihlallerin cezalarına zam geldi. İşte detaylar...

2024 TRAFİK CEZALARI LİSTESİ