Haberler Haberler SON DAKİKA BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 | Bu yıl bedelli askerlik ne kadar oldu? - Yeni bedelli askerlik kaç TL?

SON DAKİKA BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 | Bu yıl bedelli askerlik ne kadar oldu? - Yeni bedelli askerlik kaç TL?

Her 6 ayda bir memur enflasyon farkına göre belirlenen bedelli askerlik ücreti 2024 yılının ilk dönemi için yeniden hesaplanacak. Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında 100 bin liraya kadar yükselen bedelli askerliğe başvuru yapmak isteyen kişiler ödemelerini güncel fiyat üzerinden yapacak. Peki Bedelli askerlik ne kadar oldu? - 2024 yeni bedelli askerlik kaç TL? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 10:01 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 10:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 | Bu yıl bedelli askerlik ne kadar oldu? - Yeni bedelli askerlik kaç TL?

Bedelli askerlik ücreti her yıl enflasyon farkına göre güncelleniyor. Bedelli askerlik yapacak olanlar Bu yıl bedelli askerlik ne kadar oldu? Yeni bedelli askerlik kaç TL? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Bedelli askerlik zam oranı belli olduğunda 2024 Ocak itibarıyla ödenecek ücretler de kesinleşiyor. 2024 bedelli askerlik ücretleri son dakika gelişmeleri haberimizde...

2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Bedelli askerlik yapacak kişiler için 2023 bedelli askerlik ücreti 104 bin 84 lira olmuştu. 2024 bedelli askerlik ücreti ise henüz belli olmadı. Bu yıl uygulanacak olan ücret tarifesi 3 Ocak 2024 tarihinde açıklanması beklenen enflasyon oranına göre belirlenecek. Bedelli askerlik ücreti zam oraı belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI

Bedelli askerlik müracaat şartları şunlardır;

a. Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiilî askerlik hizmetine başlamamış olmak.

b. Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini tamamlayarak "Askerliğe Elverişlidir" kararı verilmiş olmak.

c. Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçmemiş olmak.

ç. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemesini yapmak ve kura veya sınıflandırma öncesi bedelli askerlikten vazgeçmemiş olmaktır.

BEDELLİ ASKERLİKTEN YARARLANABİLMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

a. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalmamış olanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun'un 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.

b. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun'un 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarı ile Kanun'un 9'uncu maddesinin yedinci fıkrasına göre belirlenen ek bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.

c. Kura veya sınıflandırma işlemi sonucunda bedelli askerliğe seçilmek.

ç. Bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaktır.

DİĞER
Arka Sıradakiler'in asi kızı Özge estetikli haliyle dudak uçuklattı! Sevda Dalgıç'ın kaslı vücudu olay!
MİT ve TSK'dan Irak'ın kuzeyinde PKK'ya nokta operasyon: "Renas Derik" kod adlı Cemil Akar öldürüldü
Kanarya'da ayrılık rüzgarları! 'Kulüp bul' denildi
Cimbom'da Ziyech'le ipler koptu! Menajeri...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Milli Piyango çekilişi sonucu SORGULAMA
Milli Piyango bileti kaça kadar satılıyor?
PASAPORT ÜCRETLERİ 2024
DEPREM SON DAKİKA | ❗
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 31 Aralık rakamları
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçeli yıldız Avrupa kulüplerinin radarında! F.Bahçeli yıldız Avrupa kulüplerinin radarında! 10:06
Beşiktaş'a ağır fatura! 2 milyon euro... Beşiktaş'a ağır fatura! 2 milyon euro... 09:39
Kanarya'da ayrılık rüzgarları! 'Kulüp bul' denildi Kanarya'da ayrılık rüzgarları! 'Kulüp bul' denildi 09:11
Juve 2023'ü galibiyetle tamamladı! Juve 2023'ü galibiyetle tamamladı! 00:42
Juve 2023'ü galibiyetle tamamladı! Juve 2023'ü galibiyetle tamamladı! 00:40
A. Efes zorlanmadan kazandı! A. Efes zorlanmadan kazandı! 23:38
Daha Eski
A. Efes zorlanmadan kazandı! A. Efes zorlanmadan kazandı! 23:37
Milan'ın yıldızı sahneye çıktı! Milan'ın yıldızı sahneye çıktı! 23:33
Milan'ın yıldızı sahneye çıktı! Milan'ın yıldızı sahneye çıktı! 23:33
Angelino'nun yerine 2 aday! Angelino'nun yerine 2 aday! 23:07
ManU deplasmanda kaybetti! ManU deplasmanda kaybetti! 22:37
ManU deplasmanda kaybetti! ManU deplasmanda kaybetti! 22:37