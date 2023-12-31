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MİLLİ PİYANGO AMORTİ NE KADAR 2024? | Büyük ikramiye amorti çeyrek, yarım tam bilete ne kadar?

Milli Piyango İdaresi'nin büyük yılbaşı çekilişi için nefesler tutuldu. Büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla bilet alan kimi vatandaşlar amorti ile amorti ile yetinmek zorunda kalırken çekilişe saatler kala arama motorlarında 'Milli Piyango amorti ne kadar 2024? Büyük ikramiye amorti çeyrek, yarım tam bilete ne kadar?' sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2024 Pazartesi 00:02 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2024 Pazartesi 00:21
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MİLLİ PİYANGO AMORTİ NE KADAR 2024? | Büyük ikramiye amorti çeyrek, yarım tam bilete ne kadar?

MİLLİ PİYANGO AMORTİ NE KADAR 2024? | Milli Piyango 2024 çekilişi için geri sayım devam ederken bilet alanlarda heyecan dorukta. Büyük ikramiye olan 400 milyon lira için bu yıl tamamı dağıtım garantisi verilirken amortiyle yetinecek olanlar da arama motorlarında araştırmalara başladı. Tam, yarım ve çeyrek biletlerde 2,3, 4, 5 bilenlerin ne kadar alacağı en çok merak edilen konuların başında geliyor. İşte Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi ve amortisi hakkında tüm merak edilenler...

MİLLİ PİYANGO 2024 AMORTİ NE KADAR?

Amorti, son kazanan kategorisidir. Birincisi 0-4 arası, ikincisi ise 5-9 arasında olarak iki basamaklı iki sayı çekilir. Son basamağında bu iki sayıdan biri bulunan biletlere amorti denir. Bu sebeple amorti miktarı kişinin bileti satın aldığı fiyata göre belirleniyor. Buna göre bilete 400 TL ödeyen bir kişi amorti ikramiyesi olarak 400 TL alıyor.

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TAM, YARIM, ÇEYREK BİLET AMORTİSİ NE KADAR 2024?

Bu yıl Milli Piyango 2024 çekilişinde tam bilet amortisi 400 TL, Yarım bilet amortisi 200 TL, çeyrek bilet amortisi ise 100 TL oldu.

Çeyrek Bilet: 100 TL

Yarım Bilet: 200 TL

Tam Bilet: 400 TL

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MİLLİ PİYANGO 2,3,4,5 BİLEN KAÇ TL ALIYOR?

Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırmaktadır.

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MİLLİ PİYANGO AMORTİ HANGİ NUMARALARA ÇIKTI?

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