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AMORTİ KAZANAN NUMARALAR 2024 | Milli Piyango çekilişi çeyrek, yarım, tam bilet ne kadar, kaç TL alacak?

Milli Piyango İdaresi'nin 2024 yılında yapacağı 400 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişinde amorti kazanan numaralar belli oluyor. Tamamı dağıtım garantili 400 milyon liranın yanı sıra dağıtılması planlanan 2 milyar 355 milyon 650 bin TL için de araştırmalar devam ediyor. İşte arama motorlarında sorgulanan 'Amorti kazanan numaralar 2024 ve Milli Piyango çekilişiçeyrek, yarım, tam bilet ne kadar, kaç TL alacak?' sorularının cevabı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 19:02 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 19:22
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AMORTİ KAZANAN NUMARALAR 2024 | Milli Piyango çekilişi çeyrek, yarım, tam bilet ne kadar, kaç TL alacak?

AMORTİ KAZANAN NUMARALAR 2024 | Milli Piyango 2024 çekilişi için geri sayım devam ederken bilet alanlarda heyecan dorukta. Büyük ikramiye olan 400 milyon liranın tamamı için dağıtım garantisi verilirken büyük ikramiyeyi tutturamayıp amortiyle yetinenler de arama motorlarında araştırmalara başladı. Tam, yarım ve çeyrek biletlerin amortide ne kadar alacağı en çok merak edilen konuların başında geliyor. İşte Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi ve amortisi hakkında tüm merak edilenler...

MİLLİ PİYANGO 2024 AMORTİ NE KADAR?

Amorti, son kazanan kategorisidir. Birincisi 0-4 arası, ikincisi ise 5-9 arasında olarak iki basamaklı iki sayı çekilir. Son basamağında bu iki sayıdan biri bulunan biletlere amorti denir. Bu sebeple amorti miktarı kişinin bileti satın aldığı fiyata göre belirleniyor. Buna göre bilete 200 TL ödeyen bir kişi amorti 4ikramiyesi olarak 200 TL alıyor.

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TAM, YARIM, ÇEYREK BİLET AMORTİSİ NE KADAR 2024?

TAM BİLET amorti: 400 TL

YARIM BİLET amorti: 200 TL

ÇEYREK BİLET amorti: 100 TL

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MİLLİ PİYANGO 2,3,4,5 BİLEN KAÇ TL ALIYOR?

Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırmaktadır.

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MİLLİ PİYANGO AMORTİ HANGİ NUMARALARA ÇIKTI?

Milli Piyango çekilişi, 31 Aralık Pazar günü saat 18.30'da başlayacak. Çekiliş gün boyu devam edip saat 23.15'te amorti ve 400 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi yapılacak. Milli Piyango amorti numaraları saat 23.15'ten itibaren belli olacak.

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