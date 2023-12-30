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MİLLİ PİYANGO 8 BİN TL KAZANAN NUMARALAR 2024 | Tam, yarım, çeyrek bilet 8 bin lira kazananlar sıralı tam liste

Milli Piyango İdaresi'nin 2024 yılbaşı çekilişinde geri sayım sürüyor. Büyük ikramiye çekiliş saati 23.15 olarak belirlenirken 31 Aralık Pazar günü 18.30'da başlayan çekilişte 800 ayrı kişiye verilecek olan 8 bin lira tutarındaki ikramiyeyi kazananlar da belli oluyor. Peki Milli Piyango 8 bin TL kazanan numaralar hangileri? İşte canlı Milli Piyango çekilişi ve şanslı numaralar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 12:10 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 12:10
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MİLLİ PİYANGO 8 BİN TL KAZANAN NUMARALAR 2024 | Tam, yarım, çeyrek bilet 8 bin lira kazananlar sıralı tam liste

MİLLİ PİYANGO 8 BİN TL KAZANAN NUMARALAR | Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 2024 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye için zaman daralıyor. Saat 23.15'te başlayacak olan büyük ikramiye çekilişinden önce 8 bin TL kazandıran numaralar da belli olacak. Tam, yarım ve çeyrek bilet alan vatandaşlar 8 bin TL çıkan şanslı numaraları arama motorlarında araştırırken şanslı numaralara biz de haberimizde yer verdik. İşte 2024 büyük ikramiye çekilişi canlı takibi ve detaylar...

MİLLİ PİYANGO 8 BİN LİRA KAZANAN NUMARALAR

Büyük ikramiyenin 400 milyon lira olarak belirlendiği 2024 yılbaşı çekilişinde, 8 bin lira kazanan şanslı numaralar henüz belli olmadı. 8 bin TL kazanan numaralar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir. Bu yıl çekilişin saat 18.30'da başlayacağı ve 23.30'da büyük ikramiye çekilişi yapılacağını duyuran Milli Piyango İdaresi'nin çekilişe başlaması ve sonuçların gelmesi ile birlikte ikramiye kazanan tüm numaralar sıralı ve tam liste olarak fotomac.com.tr'de olacak.

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2024 MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ HANGİ BİLETE ÇIKTI?

Milli Piyango çekilişi, 31 Aralık Pazar günü saat 18.30'da başlayacak. Çekiliş gün boyu devam edecek ve saat 23.30'da amorti ve 400 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi yapılacak. Yani Milli Piyango amorti numaraları saat 23.30'dan itibaren belli olacak.

Bu yıl Milli Piyango 2024 çekilişinde tam bilet amortisi 400 TL, Yarım bilet amortisi 200 TL, çeyrek bilet amortisi ise 100 TL olarak belirlendi. Ayrıca 400 milyon TL olan büyük ikramiyenin tamamına dağıtım garantisi verildi.

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