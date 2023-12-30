Haberler Haberler DOLAR FİYATLARI CANLI | 1 Dolar kaç TL? Canlı döviz kuru takibi 30 Aralık 2023

DOLAR FİYATLARI CANLI | 1 Dolar kaç TL? Canlı döviz kuru takibi 30 Aralık 2023

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 30 Aralık Cumartesi 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 06:54 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 07:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
DOLAR FİYATLARI CANLI | 1 Dolar kaç TL? Canlı döviz kuru takibi 30 Aralık 2023

30 ARALIK 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 30 Aralık Cumartesi 2023 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 29,56 (Alış) - 29,58 (Satış)

EURO: 32,39 (Alış) - 32,78 (Satış)

STERLİN: 37,59 (Alış) - 37,77 (Satış)

1 DOLAR = 29,58 TL

👉30 Aralık Cumartesi 2023 canlı altın fiyatları...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.961,44₺

Gram altın satış: 1.961,76₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.244,00₺

Çeyrek altın satış: 3.359,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.459,00₺

Yarım altın satış: 6.717,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 12.977,00₺

Tam altın satış: 13.404,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 13.449,00₺

Cumhuriyet altını satış: 13.652,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 13.368,00₺

Ata altın satış: 13.700,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 30 Aralık Cumartesi günü saat 06.11 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Son dakika haberi: Ve Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu! İşte İstanbul'a geliş tarihi: Kimse onu beklemiyordu...
Değirmenin suyu nereden geliyor? İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı!
Beşiktaş'tan flaş davet!
G.Saray'dan yeni yıl bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 30 Aralık
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 30 Aralık rakamları
Mekke'nin Fethi ile ilgili sözler, ayetler, hadisler, resimli mesajlar...
31 Aralık Pazar günü İstanbul'da hava nasıl, kar yağacak mı?
DERBİ SON DAKİKA İPTAL EDİLDİ!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray kafilesi İstanbul'a döndü! İşte ilk görüntüler G.Saray kafilesi İstanbul'a döndü! İşte ilk görüntüler 06:50
G.Saray kafilesi İstanbul'a döndü! İşte ilk görüntüler G.Saray kafilesi İstanbul'a döndü! İşte ilk görüntüler 06:40
Bir operasyon daha! Bir operasyon daha! 06:28
İşte Icardi ve Dzeko arasında konuşulanlar! İşte Icardi ve Dzeko arasında konuşulanlar! 00:34
F.Bahçe'nin eski yıldızı Celta Vigo'ya gidiyor! F.Bahçe'nin eski yıldızı Celta Vigo'ya gidiyor! 00:34
G.Saray da istiyordu! O takıma sıcak bakıyor G.Saray da istiyordu! O takıma sıcak bakıyor 00:34
Daha Eski
İşte Icardi'nin ilginç hastalığı! İşte Icardi'nin ilginç hastalığı! 00:34
G.Saray dönecek mi? Zaniolo'dan flaş paylaşım G.Saray dönecek mi? Zaniolo'dan flaş paylaşım 00:34
Süper Lig ekiplerinden o yıldıza büyük ilgi! Süper Lig ekiplerinden o yıldıza büyük ilgi! 00:26
TFF, G.Saray ve F.Bahçe'den ortak açıklama! TFF, G.Saray ve F.Bahçe'den ortak açıklama! 00:13
G.Saray kafilesi otelden ayrıldı! G.Saray kafilesi otelden ayrıldı! 00:13
Ali Koç ve Dursun Özbek otelden ayrıldı! İşte o anlar Ali Koç ve Dursun Özbek otelden ayrıldı! İşte o anlar 00:13