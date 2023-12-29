MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA 2024 - Son dakika milli piyango bileti sorgulama

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA 2024 | Milli Piyango'nun 2024 yılbaşı özel çekilişi için nefesler tutuldu. 31 Aralık 2023 Pazar akşamı gerçekleştirilecek çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan, tam 400 milyon TL'nin sahibi olacak. Milli Piyango İdaresi, büyük ikramiye çekilişinin bu yıl da 'tamamı dağıtım garantili' olduğunu duyurdu. Heyecanı her geçen dakika artan vatandaşlar arama motorlarında Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ve Milli Piyango sonuçları 2023 son dakika çekilişi detaylarını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

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31 Aralık Pazar günü, öğle saatlerinde başlayacak olan Milli Piyango yılbaşı çekilişi akşamın ilerleyen saatlerine dek sürdü. Milli Piyango sonuçları sıralı liste ile kazanan numaralar fotomac.com.tr'de anbean yayınlandı.

2024 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi için saat bilgisi, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan duyuru ile kamuoyuna bildirildi. Yapılan açıklamada, Milli Piyango büyük ikramiye çekilişinin, 31 Aralık Pazar günü saat 18.30'da başlayacağı duyuruldu. Çekiliş gün boyu devam edecek ve saat 23.15'te amorti ve 400 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi yapılacak.

Çekilişin gece 00.00'a kadar devam etmesi bekleniyor. Öte yandan büyük ikramiye ve amorti rakamlarının da belli olmasıyla çekiliş son bulacak. Çekiliş "millipiyangoonline.com" adresi üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

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2024 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak 'tamamı dağıtım garantili' ikramiye tutarının 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak bin TL olacağı açıklandı.

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, yılbaşı gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak. Oyun severler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını Milli Piyango'nun resmi adresi üzerinden kolaylıkla öğrenebilecek.

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUCU NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi için bilet alan vatandaşlar, yılbaşı akşamı büyük ikramiyenin kendilerine çıkıp çıkmadığını Milli Piyango üzerinden kolayca sorgulayabilecek. Tüm çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinden açıklanacak.