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BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 30 Aralık rakamları

30 Aralık 2023 Cumartesi günü, önceki günlerde etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı, aylar sonra ilk kez yüzde 50'nin üzerinde seyrediyor. Megakentte görülen son yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 51,96 ölçüldü. İşte 30 Aralık 2023 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 01:50 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 02:20
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BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 30 Aralık rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 30 ARALIK | İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağmurlarla birlikte artışa geçti. Geçtiğimiz sene kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 26,59 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 84,85 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 30 Aralık 2023 Cumartesi günü yüzde 51,96 olarak ölçüldü.

💦30 ARALIK 2023 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

30 Aralık Cuma günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 51,96 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 30 Aralık'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %69,75

🚿 Darlık Barajı: %63,15

🚿 Elmalı Barajı: %84,85

🚿 Terkos Barajı: %42,55

🚿 Alibey Barajı: %62,31

🚿 Büyükçekmece Barajı: %43,26

🚿 Sazlıdere Barajı: %33,93

🚿 Istrancalar Barajı: %42,14

🚿 Kazandere Barajı: %46,73

🚿 Pabuçdere Barajı: %26,59

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

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