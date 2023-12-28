Haberler Haberler DOLAR FİYATLARI CANLI | 1 Dolar kaç TL? Canlı döviz kuru takibi 28 Aralık 2023

DOLAR FİYATLARI CANLI | 1 Dolar kaç TL? Canlı döviz kuru takibi 28 Aralık 2023

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 28 Aralık Perşembe 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 10:07 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 10:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
DOLAR FİYATLARI CANLI | 1 Dolar kaç TL? Canlı döviz kuru takibi 28 Aralık 2023

28 ARALIK 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 28 Aralık Perşembe 2023 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 29,36 (Alış) - 29,39 (Satış)

EURO: 32,67 (Alış) - 32,75 (Satış)

STERLİN: 37,48 (Alış) - 37,67 (Satış)

1 DOLAR = 29,39 TL

👉28 Aralık Perşembe 2023 canlı altın fiyatları...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.972,60₺

Gram altın satış: 1.973,00₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.244,00₺

Çeyrek altın satış: 3.337,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.477,00₺

Yarım altın satış: 6.673,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.015,00₺

Tam altın satış: 13.306,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 13.320,00₺

Cumhuriyet altını satış: 13.522,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 13.438,00₺

Ata altın satış: 13.611,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 28 Aralık Perşembe günü saat 10.02 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş'ın yeni hocasını duyurdular! Sergen Yalçın derken flaş isim...
Kuzey Marmara Otoyolu'nda katliam gibi kaza! 7 araç birbirine girdi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kuyt'un yeni takımı belli oldu!
Cimbom transfer düğmesine bastı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
A SPOR CANLI İZLE 2023 | A spor canlı yayın izle bugün - A spor frekans bilgileri
KANAL D CANLI İZLE 2023 | Kanal D canlı yayın izle bugün - Kanal D frekans bilgileri
ATV CANLI İZLE 2023 | atv canlı yayın izle bugün - Atv frekans bilgileri
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor CANLI YAYIN!
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kuyt'un yeni takımı belli oldu! Kuyt'un yeni takımı belli oldu! 10:15
Transferde ortalık karıştı! G.Saray'a 5 rakip Transferde ortalık karıştı! G.Saray'a 5 rakip 10:12
Cimbom transfer düğmesine bastı! Cimbom transfer düğmesine bastı! 09:55
F.Bahçe'ye transfer şoku! Krunic... F.Bahçe'ye transfer şoku! Krunic... 09:38
Suudi futbolsever Süper Kupa finalini yorumladı! Suudi futbolsever Süper Kupa finalini yorumladı! 09:32
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE - Süper Kupa atv canlı yayını GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE - Süper Kupa atv canlı yayını 09:30
Daha Eski
Yeni takımı belli oldu! Transfer böyle bitecek Yeni takımı belli oldu! Transfer böyle bitecek 09:29
Altay’da isyan! Altay’da isyan! 09:27
Al Fayha - Al Riyadh maçı ne zaman? Al Fayha - Al Riyadh maçı ne zaman? 09:21
Sol beke Boey taktiği! O isim gündemde Sol beke Boey taktiği! O isim gündemde 09:13
Icardi Süper Kupa'da oynayacak mı? Özel maske... Icardi Süper Kupa'da oynayacak mı? Özel maske... 09:10
Lazio - Frosinone maçı ne zaman? Lazio - Frosinone maçı ne zaman? 09:06