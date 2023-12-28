Haberler Haberler BU CUMA BİM'DE YILBAŞI RÜZGARI ESİYOR | 29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu

BU CUMA BİM'DE YILBAŞI RÜZGARI ESİYOR | 29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu

Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında yüzlerce ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Yılbaşı indirimlerini sürdüren Bim zincir marketleri, mutfak eşyalarından küçük ev aletlerine, hediyelik pijama takımlarından koltuk örtülerine, oyunlardan oyuncaklara yılın son günlerinde indirim rüzgarı estiriyor. 29 Aralık Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 10:36
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