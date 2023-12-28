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BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 29 Aralık rakamları

29 Aralık 2023 Cuma günü, önceki günlerde etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı, aylar sonra ilk kez yüzde 50'nin üzerinde seyrediyor. Megakentte görülen son yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 51,95 ölçüldü. İşte 29 Aralık 2023 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 01:40 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 01:51
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BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 29 Aralık rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 29 ARALIK | İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağmurlarla birlikte artışa geçti. Geçtiğimiz sene kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 26,55 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 85,15 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 28 Aralık 2023 Perşembe günü yüzde 51,95 olarak ölçüldü.

💦29 ARALIK 2023 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

29 Aralık Cuma günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 51,95 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 29 Aralık'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %69,82

🚿 Darlık Barajı: %63,04

🚿 Elmalı Barajı: %85

🚿 Terkos Barajı: %42,24

🚿 Alibey Barajı: %62,4

🚿 Büyükçekmece Barajı: %43,26

🚿 Sazlıdere Barajı: %33,66

🚿 Istrancalar Barajı: %44,87

🚿 Kazandere Barajı: %47,96

🚿 Pabuçdere Barajı: %26,84

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

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