Haberler Haberler A SPOR CANLI İZLE 2023 | A spor canlı yayın izle bugün - A spor frekans bilgileri

A SPOR CANLI İZLE 2023 | A spor canlı yayın izle bugün - A spor frekans bilgileri

Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı A Spor, başta futbol olmak üzere tüm spor dallarındaki üstün başarısı ile yayın hayatına devam ediyor. Şeffaf habercilik anlayışı, spor dünyasının ünlü isimleri ve maç yorumlarıyla milyonların en çok izlediği kanallar arasında yer alan A Spor'u canlı izlemek için arama motorlarında 'A Spor canlı izle, A Spor canlı yayın, frekans bilgileri 2023' sorgulamaları yapıyor. İşte aspor canlı yayın ve frekans bilgileri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 10:02 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 10:02
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A SPOR CANLI İZLE 2023 | A spor canlı yayın izle bugün - A spor frekans bilgileri

A SPOR CANLI İZLE | Ekranların en çok izlenen spor kanalı unvanını kuruluşundan bu yana elinde tutan A Spor, sarsılmaz yayın ilkeleri, tarafsız habercilik anlayışı, uzman konukları ve Türkiye'nin dört yanına dağılmış muhabir ağı ile en çok tercih edilen programları bünyesinde barındırıyor. Kendi kulvarında en çok izlenen ve beğenilen spor kanalı A Spor'u canlı izlemek isteyen, futbol maçlarını, spor yayınlarını ve kaliteli programları kaçırmak istemeyen sporseverler ise A SPOR CANLI İZLE | A Spor canlı yayın, frekans bilgileri 2023 sorgulamaları ile A Spor'a arama motorlarından ulaşıyor. İşte Aspor canlı yayın ve aspor yayın akışı bilgileri...

ASPOR CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYIN

Doğru, tarafsız ve güncel habercilik anlayışıyla spor gündemine dair gelişmeleri izleyiciye aktaran A Spor, spor haberleri, transfer haberleri, canlı skor, lig fikstürü, maç sonuçları, maç özetleri ve son dakika haberleriyle spor yayıncılığında öne çıkmaya devam ediyor. Spor camiasının usta yorumcularını bir araya getiren tartışma programlarında; maçlardan ayrıntılı değerlendirmeler, pozisyon analizleri ve hakem kararlarının yorumu ekrana gelirken, Trendyol Süper Lig'de oynanan karşılaşmaların özet görüntüleri de canlı yayında masaya yatırılıyor.

A SPOR FREKANS BİLGİLERİ 2023

FREKANS: 12053 Mhz

SYMBOL RATE: 27500

POLARİZASYON: H ( Yatay )

FEC: 5/6

DIGITURK: 88. kanal

TİVİBU: 81. kanal

D-SMART: 80. kanal

KABLO TV: 142 ve 143. Kanal

ASPOR CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yıllardır ev sahipliği yaptığı Ziraat Türkiye Kupası'nda futbol şöleni A Spor ekranlarında devam ediyor. Özel haberleri, maç önü ve sonu yayınları, kupa özel programları ile Ziraat Türkiye Kupası'nı tüm yönleriyle ekrana taşıyan A Spor, Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan futbol heyecanının yer aldığı özel dosya haberleri de futbolseverler ile buluşturuyor.

A SPOR PROGRAMLARI

  • A Spor

  • 90+1

  • Takım Oyunu

  • 90'a

  • Kale Arkası

  • Son Sayfa

  • Artı Futbol

  • Spor Ajansı

  • Futbol'A

  • Skorbord

  • Bir Zamanlar Futbol

  • Futbolmatik

  • Hıncal Uluç'la Baş Başa

  • Transfer Raporu

  • Sabah Sporu

  • Maksimum Spor

  • Spor Gündemi

  • Spor Medyası

  • Bizim Semtin Takımı

👉PROGRAM DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN👈

A SPOR YAYIN AKIŞI

25 ARALIK 2023 PAZARTESİ

07:00 SABAH SPORU – CANLI

10:00 90+1 – TEKRAR

11:00 SPOR AJANSI – CANLI

13:00 GÜN ORTASI – CANLI

15:00 SPOR GÜNDEMİ – CANLI

18:00 ANA HABER – CANLI

20:00 SKORBORD – CANLI

20:45 DEVRE ARASI – CANLI

21:00 SKORBORD – CANLI

22:00 90+1 – CANLI

23:30 ARTI FUTBOL – CANLI

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26 ARALIK 2023 SALI

07:00 SABAH SPORU – CANLI

10:00 90+1 – TEKRAR

11:00 SPOR AJANSI – CANLI

13:00 GÜN ORTASI – CANLI

15:00 SPOR GÜNDEMİ – CANLI

18:00 ANA HABER – CANLI

20:00 Bİ DÜNYA SPOR – CANLI

21:00 90'A – CANLI

23:00 SON SAYFA – CANLI

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27 ARALIK 2023 ÇARŞAMBA

07:00 SABAH SPORU – CANLI

10:00 DÜNYADAN FUTBOL – BANT

11:00 SPOR AJANSI – CANLI

13:00 GÜN ORTASI – CANLI

15:00 SPOR GÜNDEMİ – CANLI

18:00 ANA HABER – CANLI

21:00 FUTBOL MEYDANI – CANLI

23:00 SON SAYFA – CANLI

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28 ARALIK 2023 PERŞEMBE

07:00 SABAH SPORU – CANLI

10:00 AVRUPA'DAN FUTBOL – BANT

11:00 SPOR AJANSI – CANLI

13:00 GÜN ORTASI – CANLI

15:00 SPOR GÜNDEMİ – CANLI

18:00 ANA HABER – CANLI

21:00 SÜPER KUPA ÖZEL – CANLI

23:00 SON SAYFA – CANLI

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29 ARALIK CUMA

07:00 SABAH SPORU – CANLI

10:00 SÜPER KUPA GS-FB FİNALLERİ –

11:00 SPOR AJANSI – CANLI

13:00 GÜN ORTASI – CANLI

15:00 SÜPER KUPA GÜNÜ – CANLI

18:00 SÜPER KUPA'YA DOĞRU – CANLI

21:30 DEVRE ARASI – CANLI

22:30 SÜPER KUPA ÖZEL – CANLI

24:00 KUPA GECESİ – CANLI

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30 ARALIK CUMARTESİ

07:00 SABAH SPORU – CANLI

10:00 YAŞASIN HAFTA SONU – CANLI

12:00 SPOR AJANSI – CANLI

14:00 BİR ZAMANLAR FUTBOL – TEKRAR

15:00 SPOR GÜNDEMİ – CANLI

18:00 ANA HABER – CANLI

21:00 ARTI FUTBOL – CANLI

23:00 SON SAYFA – CANLI

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31 ARALIK PAZAR

07:00 SABAH SPORU – CANLI

10:00 YAŞASIN HAFTA SONU – CANLI

12:00 SPOR AJANSI – CANLI

14:00 ARŞİV ODASI – TEKRAR

15:00 SPOR GÜNDEMİ – CANLI

18:00 ANA HABER – CANLI

20:00 YILBAŞI ÖZEL – BANT

21:00 ALMANAK 2023 – BANT

22:30 SON SAYFA – CANLI

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