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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI | Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı yapacak! Başvuru ne zaman? Şartlar neler?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 27 bin personel alımı yapılacak. Resmi Gazete'de detayları yayımlanan sözleşmeli personel alımı ilanında, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sağlık hizmetlerinin yürütülebilmesi için 27 bin personel alımı yapılacağı açıklandı. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları neler olacak? Kadro ve branş dağılımı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 11:20 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 11:40
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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI | Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı yapacak! Başvuru ne zaman? Şartlar neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON DAKİKA - Resmi Gazete'de yayımlanan ilan birçok vatandaşı heyecanlandırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararda, Sağlık Bakanlığı'nın 27 bin personel alımı yapacağı açıklandı. eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sağlık hizmetlerinin yürütülebilmesi için 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları neler olacak? Kadro ve branş dağılımı nasıl olacak? İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ NE?

Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı başvuru tarihleri henüz belli değil. Tarihler belli olduğunda haberimizde yer alacak. Başvuru şartları da yayımlanacak kılavuz ile birlikte belli olacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO BRANŞ DAĞILIMI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda yer alan bilgiye göre, 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 Hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3498 tabip, 23 bin 464 uzman tabip alımı yapılacak. Toplamda 27 bin personel alınacak.

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